Twee jaar na de overname van Delta Lloyd betaalt NN Group 416 miljoen euro voor de schadetak van de Nederlandse verzekeraar Vivat. "Ook in België houden we onze oren en ogen open, maar organische groei heeft toch de prioriteit", zegt de Nederlander Lard Friese in zijn laatste interview als CEO van NN Group.

In het nummer van deze week leest u een interview met Lard Friese, toen nog de CEO van NN Group. Het magazine was al volop in druk toen maandag werd aangekondigd dat Friese NN Group per direct verlaat om in maart de CEO te worden van Aegon. David Knibbe, de CEO van NN Nederland, is voorgedragen om Friese op te volgen. Hieronder kunt u al het volledige interview lezen dat woensdag 14 augustus in Trends verschijnt.

...