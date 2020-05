De land- en tuinbouwbedrijven in ons land smeken om seizoensarbeiders.

De land- en tuinbouwbedrijven in België komen momenteel 15.000 tot 20.000 seizoensarbeiders tekort, meldt de Boerenbond. De landbouworganisatie hoopt dat buitenlanders de verplaatsing naar België weer zullen maken, nu de problemen aan de grenzen stilaan opgelost raken.

Theoretisch mochten de seizoensarbeiders, die vaak uit Oost-Europa komen, volgens Europese regels de verplaatsing naar België blijven maken tijdens de coronacrisis. Alleen bleek op het terrein dat er misverstanden waren en de politie mensen aan de grens al eens terugstuurde, zegt de Boerenbond.

De woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem bevestigt dat de politiediensten nu de instructie hebben gekregen om buitenlandse seizoenswerknemers toe te laten tot het grondgebied. 'Een dergelijke verplaatsing wordt dan ook beschouwd als een essentiële verplaatsing. Zodra ze ons grondgebied betreden, zullen deze seizoenarbeiders onderhevig zijn aan dezelfde maatregelen als iedereen', zegt hij. De arbeiders moeten wel een attest van hun werkgever kunnen voorleggen.

De komst van extra werkkrachten is broodnodig. De maanden mei en juni zijn immers drukke maanden in de land- en tuinbouw. Saenen wijst erop dat de landbouw de voorbije weken op hulp kon rekenen van mensen die zonder werk waren gevallen, maar velen van hen moeten nu opnieuw aan de slag bij hun werkgever.

Lees ook: Vlaamse landbouwsector smeekt om seizoenarbeiders

De land- en tuinbouwbedrijven in België komen momenteel 15.000 tot 20.000 seizoensarbeiders tekort, meldt de Boerenbond. De landbouworganisatie hoopt dat buitenlanders de verplaatsing naar België weer zullen maken, nu de problemen aan de grenzen stilaan opgelost raken.Theoretisch mochten de seizoensarbeiders, die vaak uit Oost-Europa komen, volgens Europese regels de verplaatsing naar België blijven maken tijdens de coronacrisis. Alleen bleek op het terrein dat er misverstanden waren en de politie mensen aan de grens al eens terugstuurde, zegt de Boerenbond. De woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem bevestigt dat de politiediensten nu de instructie hebben gekregen om buitenlandse seizoenswerknemers toe te laten tot het grondgebied. 'Een dergelijke verplaatsing wordt dan ook beschouwd als een essentiële verplaatsing. Zodra ze ons grondgebied betreden, zullen deze seizoenarbeiders onderhevig zijn aan dezelfde maatregelen als iedereen', zegt hij. De arbeiders moeten wel een attest van hun werkgever kunnen voorleggen.De komst van extra werkkrachten is broodnodig. De maanden mei en juni zijn immers drukke maanden in de land- en tuinbouw. Saenen wijst erop dat de landbouw de voorbije weken op hulp kon rekenen van mensen die zonder werk waren gevallen, maar velen van hen moeten nu opnieuw aan de slag bij hun werkgever.