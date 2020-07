Bij Telenet heeft het coronavirus in het tweede kwartaal voor een lagere omzet gezorgd. Dat meldt het telecombedrijf donderdag bij de voorstelling van de halfjaarresultaten.

De brutowinst (ebitda, de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) steeg dan weer met 2 procent in het tweede kwartaal, tot 352,4 miljoen euro.

Volgens persagentschap Bloomberg doet Telenet het beter dan de verwachtingen van analisten. Zij hadden een ebitda van 343 miljoen euro verwacht. De omzet daalde in het tweede kwartaal met 5 procent vanwege beduidend lagere overige opbrengsten als gevolg van de covid-19-pandemie. In de eerste zes maanden van het jaar gaat het om een daling van 3 procent.

'Dit weerspiegelde voornamelijk een daling met 15 procent als gevolg van de covid-19-pandemie van onze overige opbrengsten, die onder meer interconnectieopbrengsten omvatten, opbrengsten uit de verkoop van telefoons en reclame- en productieopbrengsten van De Vijver Media', zegt CFO Erik Van den Enden.

'Ondanks de huidige covid-19-crisis hebben wij het positieve operationeel momentum van het vorige kwartaal kunnen versnellen. Wij zijn erin geslaagd om onze klantenbasis voor breedband verder te doen groeien, met netto 9.500 extra abonnees, terwijl onze klantenbasis voor digitale televisie grotendeels stabiel bleef', aldus CEO John Porter.

Het gaat volgens Telenet om de beste prestatie sinds eind 2015. Hij wijst er ook op dat de FMC-abonneebasis (som van de 'WIGO', 'YUGO' en 'KLIK' volledig geconvergeerde bundelaanbiedingen) gestegen is naar 598.900, een stijging met 28 procent jaar-op-jaar.

'Onze aanhoudende focus op FMC resulteerde in netto 7.300 extra postpaid abonnees, beduidend lager dan het groeiritme in de vorige kwartalen, grotendeels als gevolg van de sluiting van onze winkels tot 11 mei en het meerekenen van financieel klantenverloop', aldus Porter nog.

De brutowinst (ebitda, de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) steeg dan weer met 2 procent in het tweede kwartaal, tot 352,4 miljoen euro.Volgens persagentschap Bloomberg doet Telenet het beter dan de verwachtingen van analisten. Zij hadden een ebitda van 343 miljoen euro verwacht. De omzet daalde in het tweede kwartaal met 5 procent vanwege beduidend lagere overige opbrengsten als gevolg van de covid-19-pandemie. In de eerste zes maanden van het jaar gaat het om een daling van 3 procent. 'Dit weerspiegelde voornamelijk een daling met 15 procent als gevolg van de covid-19-pandemie van onze overige opbrengsten, die onder meer interconnectieopbrengsten omvatten, opbrengsten uit de verkoop van telefoons en reclame- en productieopbrengsten van De Vijver Media', zegt CFO Erik Van den Enden. 'Ondanks de huidige covid-19-crisis hebben wij het positieve operationeel momentum van het vorige kwartaal kunnen versnellen. Wij zijn erin geslaagd om onze klantenbasis voor breedband verder te doen groeien, met netto 9.500 extra abonnees, terwijl onze klantenbasis voor digitale televisie grotendeels stabiel bleef', aldus CEO John Porter. Het gaat volgens Telenet om de beste prestatie sinds eind 2015. Hij wijst er ook op dat de FMC-abonneebasis (som van de 'WIGO', 'YUGO' en 'KLIK' volledig geconvergeerde bundelaanbiedingen) gestegen is naar 598.900, een stijging met 28 procent jaar-op-jaar. 'Onze aanhoudende focus op FMC resulteerde in netto 7.300 extra postpaid abonnees, beduidend lager dan het groeiritme in de vorige kwartalen, grotendeels als gevolg van de sluiting van onze winkels tot 11 mei en het meerekenen van financieel klantenverloop', aldus Porter nog.