Bpost komt opnieuw met bemoedigende kwartaalcijfers. In die mate dat CEO Dirk Tirez de winstverwachting voor 2021 optrekt tot 340 miljoen euro.

CEO Dirk Tirez verraste in mei met goede kwartaalresultaten, en ook dit keer zijn de kwartaalcijfers bemoedigend. In die mate dat het post- en pakjesbedrijf zijn winstverwachting voor 2021 met 30 miljoen optrekt tot 340 miljoen euro.

Nochtans lag de omzet in het tweede kwartaal 1,4 procent lager, maar de bedrijfswinst (ebit) steeg met 31,6 miljoen naar 106,6 miljoen euro. Daar zijn diverse verklaringen voor. Zo is er sprake van een verbetering van de klassieke postvolumes in lockdowntijden. In hoeverre daarbij de oproepbrieven van de vaccinatiecampagne meespeelden is onduidelijk, maar volgens het persbericht naar aanleiding van de halfjaarresultaten is er een onderliggende groei van het mailvolume van 1,4 procent.

Voorts is er ook een daling van de exploitatiekosten met 50 miljoen. Dat past in het hernieuwde streven naar kostenefficiëntie dat Tirez in maart al naar voren schoof. 'We hebben van operationele kostenbeheersing een van onze prioriteiten gemaakt', licht de CEO toe. 'Bpost heeft een maatschappelijke opdracht, maar moet winstgevend zijn om die te kunnen vervullen.'

Eindejaarsuitdagingen

De uitdaging voor bpost blijft groot. Hoewel het intussen al als een hybride post- en pakjesbedrijf geboekstaafd staat, moet het de komende jaren de dalende postvolumes opvangen in België en zich internationaal profileren op de e-commercemarkt. Tien jaar geleden buste het postbedrijf nog 12 miljoen stuks per dag. Op dit moment gaat het nog om 5 miljoen stuks. Het leveren van pakjes en diensten in de e-commerce-economie moet dat compenseren, maar dat is een competitieve markt.

Vergeleken met de eerste zes maanden van vorig jaar deed bpost het in de eerste jaarhelft van 2021 beter. De omzet steeg van 1,98 naar 2,05 miljard, de bedrijfswinst van 150 naar 222 miljoen. Het volume aan pakketten dat bpost in de eerste zes maanden van vorig jaar afleverde is dan ook met 23,5 procent gestegen.

Bpost-CEO Dirk Tirez © Belga Image

Cruciaal wordt de traditionele eindejaarspiek. Vorig jaar slaagde bpost er onvoldoende in om de stijgend pakjesvolumes rendabel te maken. Met het directiecomité boog Tirez zich de afgelopen maanden over de vraag hoe het bedrijf de eindejaarspiek denkt op te vangen. Dat gebeurde in overleg met de bonden, zo verzekert hij. Met het oog op de eindejaarspiek wordt er geïnvesteerd in extra sorteer- en distributiecapaciteit. Verrassend is het voornemen om zelfs kaderleden vanaf black Friday in te schakelen voor de distributie van pakjes.

En is de ambitieuze Amerikaanse overname nu verteerd? Hoewel Radial nu al voor de vijfde keer op rij winstgevend is en een aantal nieuwe, grote klanten zoals Zara kan voorleggen, doet de Amerikaanse divisie het minder goed dan vorig jaar. Zo daalde de bedrijfswinst er met 6,8 miljoen euro. De omzet in de VS bedraagt 309,8 miljoen euro, wat neerkomt op een daling van 4,6% bij constante wisselkoers. De oorzaak zou liggen in eenmalige extra volumes vorig jaar tijdens de lockdown die een sterke stijging van de verkoop van ontsmettingsmiddelen teweegbrachten. Ook de bedrijfswinst daalde bij Radial met 6,8 miljoen.

CEO Dirk Tirez verraste in mei met goede kwartaalresultaten, en ook dit keer zijn de kwartaalcijfers bemoedigend. In die mate dat het post- en pakjesbedrijf zijn winstverwachting voor 2021 met 30 miljoen optrekt tot 340 miljoen euro.Nochtans lag de omzet in het tweede kwartaal 1,4 procent lager, maar de bedrijfswinst (ebit) steeg met 31,6 miljoen naar 106,6 miljoen euro. Daar zijn diverse verklaringen voor. Zo is er sprake van een verbetering van de klassieke postvolumes in lockdowntijden. In hoeverre daarbij de oproepbrieven van de vaccinatiecampagne meespeelden is onduidelijk, maar volgens het persbericht naar aanleiding van de halfjaarresultaten is er een onderliggende groei van het mailvolume van 1,4 procent.Voorts is er ook een daling van de exploitatiekosten met 50 miljoen. Dat past in het hernieuwde streven naar kostenefficiëntie dat Tirez in maart al naar voren schoof. 'We hebben van operationele kostenbeheersing een van onze prioriteiten gemaakt', licht de CEO toe. 'Bpost heeft een maatschappelijke opdracht, maar moet winstgevend zijn om die te kunnen vervullen.'EindejaarsuitdagingenDe uitdaging voor bpost blijft groot. Hoewel het intussen al als een hybride post- en pakjesbedrijf geboekstaafd staat, moet het de komende jaren de dalende postvolumes opvangen in België en zich internationaal profileren op de e-commercemarkt. Tien jaar geleden buste het postbedrijf nog 12 miljoen stuks per dag. Op dit moment gaat het nog om 5 miljoen stuks. Het leveren van pakjes en diensten in de e-commerce-economie moet dat compenseren, maar dat is een competitieve markt.Vergeleken met de eerste zes maanden van vorig jaar deed bpost het in de eerste jaarhelft van 2021 beter. De omzet steeg van 1,98 naar 2,05 miljard, de bedrijfswinst van 150 naar 222 miljoen. Het volume aan pakketten dat bpost in de eerste zes maanden van vorig jaar afleverde is dan ook met 23,5 procent gestegen. Cruciaal wordt de traditionele eindejaarspiek. Vorig jaar slaagde bpost er onvoldoende in om de stijgend pakjesvolumes rendabel te maken. Met het directiecomité boog Tirez zich de afgelopen maanden over de vraag hoe het bedrijf de eindejaarspiek denkt op te vangen. Dat gebeurde in overleg met de bonden, zo verzekert hij. Met het oog op de eindejaarspiek wordt er geïnvesteerd in extra sorteer- en distributiecapaciteit. Verrassend is het voornemen om zelfs kaderleden vanaf black Friday in te schakelen voor de distributie van pakjes.En is de ambitieuze Amerikaanse overname nu verteerd? Hoewel Radial nu al voor de vijfde keer op rij winstgevend is en een aantal nieuwe, grote klanten zoals Zara kan voorleggen, doet de Amerikaanse divisie het minder goed dan vorig jaar. Zo daalde de bedrijfswinst er met 6,8 miljoen euro. De omzet in de VS bedraagt 309,8 miljoen euro, wat neerkomt op een daling van 4,6% bij constante wisselkoers. De oorzaak zou liggen in eenmalige extra volumes vorig jaar tijdens de lockdown die een sterke stijging van de verkoop van ontsmettingsmiddelen teweegbrachten. Ook de bedrijfswinst daalde bij Radial met 6,8 miljoen.