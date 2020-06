De groep Lagardère Travel Retail, die in ons land een dertigtal winkels uitbaat waarvan 25 taxfreeshops op Brussels Airport en twee op de luchthaven van Charleroi, schrapt 180 van de 55O banen. Dat meldt vakbondssecretaris Renzo Guerriti (BBTK) na een ondernemingsraad.

'De beslissing is het gevolg van de drastische terugval van het aantal reizigers op beide luchthavens door de coronacrisis. Het bedrijf verwacht dat pas tegen 2024 de situatie weer volledig genormaliseerd zal zijn', aldus vakbondsman Guerriti.

De in de wet-Renault voorziene onderhandelingen over het collectief ontslag gaan van start op maandag 15 juni. De vakbonden zullen er tijdens deze onderhandelingen alles aan doen om zoveel mogelijk jobs te redden.

Externe factoren

Hoewel ze 'enorm geschrokken zijn van het feit dat 30 procent van het personeel aan de deur gezet wordt', is er bij de vakbonden ook wat begrip voor de beslissing. 'Zonder reizigers kunnen deze winkels op de luchthavens vanzelfsprekend ook niets verkopen', aldus Guerriti. Ook vakbondsvrouw Kristel Van Damme (ACV Puls) wijst in een reactie op het feit dat het bedrijf slachtoffer is van een 'externe' en niet van een 'interne' factor zoals een verkeerd businessplan.

Frère

De groep Lagardère Travel Retail nam de winkels in september vorig jaar over van de Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM), de investeringsmaatschappij van de familie Frère, voor een bedrag van 250 miljoen euro. Het gaat om International Duty Free (het vroegere Belgian Sky Shops), dat 25 taxfreeshops in Zaventem en twee in Charleroi omvat, evenals chocoladewinkels in Brussel-Zuid, Antwerpen en Luxemburg en een winkel voor VN-diplomaten in Kenia.

Lagardère Travel Retail was op het moment van de overname marktleider op de Europese markt van reiswinkels en de nummer drie wereldwijd inzake duty-freewinkels op luchthavens.

Lees ook: Waarom het faillissement van Swissport geen verrassing is

'De beslissing is het gevolg van de drastische terugval van het aantal reizigers op beide luchthavens door de coronacrisis. Het bedrijf verwacht dat pas tegen 2024 de situatie weer volledig genormaliseerd zal zijn', aldus vakbondsman Guerriti. De in de wet-Renault voorziene onderhandelingen over het collectief ontslag gaan van start op maandag 15 juni. De vakbonden zullen er tijdens deze onderhandelingen alles aan doen om zoveel mogelijk jobs te redden. Hoewel ze 'enorm geschrokken zijn van het feit dat 30 procent van het personeel aan de deur gezet wordt', is er bij de vakbonden ook wat begrip voor de beslissing. 'Zonder reizigers kunnen deze winkels op de luchthavens vanzelfsprekend ook niets verkopen', aldus Guerriti. Ook vakbondsvrouw Kristel Van Damme (ACV Puls) wijst in een reactie op het feit dat het bedrijf slachtoffer is van een 'externe' en niet van een 'interne' factor zoals een verkeerd businessplan. De groep Lagardère Travel Retail nam de winkels in september vorig jaar over van de Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM), de investeringsmaatschappij van de familie Frère, voor een bedrag van 250 miljoen euro. Het gaat om International Duty Free (het vroegere Belgian Sky Shops), dat 25 taxfreeshops in Zaventem en twee in Charleroi omvat, evenals chocoladewinkels in Brussel-Zuid, Antwerpen en Luxemburg en een winkel voor VN-diplomaten in Kenia. Lagardère Travel Retail was op het moment van de overname marktleider op de Europese markt van reiswinkels en de nummer drie wereldwijd inzake duty-freewinkels op luchthavens.