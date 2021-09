De impact van een mogelijk faillissement van de Chinese vastgoedreus Evergrande op de eurozone is beperkt. Dat zegt ECB-voorzitter Christine Lagarde in een interview met de Amerikaanse zakenzender CNBC.

'Op dit moment zien we een op China gerichte impact en blootstelling. Ik kan niet spreken voor de Verenigde Staten , maar wat Europa betreft blijft de directe blootstelling beperkt', aldus ECB-voorzitter Lagarde in een interview met de zakenzender.

Lagarde verzekerde nog dat de ECB de ontwikkelingen op de voet volgt, want de financiële markten zijn nu eenmaal innig met elkaar verbonden.

Evergrande torst voor zowat 260 miljard euro schulden en waarschuwde vorige week dat het mogelijk niet aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen.

Als de wankelende vastgoedreus failliet zou gaan, dreigt dat zware gevolgen te hebben voor de hele Chinese economie, want banken, leveranciers en klanten zouden dan financiële verliezen lijden. Bovendien hebben ook heel wat internationale banken leningen verstrekt aan het vastgoedconcern.

