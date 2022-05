Het van oorsprong Kortrijkse Lab9 neemt de vijftien winkels van zijn sectorgenoot Switch over en verstevigt zo zijn positie als grootste onafhankelijke Apple-verdeler in België. Switch zat in de problemen na klachten over verzekeringscontracten, maar het gros van de winkels kan een doorstart maken onder Lab9. De winkels worden omgevormd naar het merk Lab9", zegt Lab9-CEO Geert Coolman.

Vorige maand verloor Switch het kwaliteitslabel van Apple Premium Reseller, na klachten van klanten die ongewild verzekeringscontracten afsloten bij de aankoop van hun toestellen. Met dat label kunnen retailers onder meer voordeliger en sneller inkopen bij Apple. Door het wegvallen van die voorkeursrelatie was de rol van Switch als grote Apple-verdeler uitgespeeld. Lab9 neemt 15 van de 21 winkels over. Er worden geen financiële details bekendgemaakt, behalve dat het een overname van het handelsfonds is en dat Lab9 de deal zelf kan financieren. Het bedrijf mikt op een snelle doorstart. "In juni gaan alle overgenomen winkels aangepast zijn naar onze formule", zegt Lab9-CEO Geert Coolman. "De voorraden worden er ook weer aangevuld. Ze worden omgevormd naar Lab9-winkels en we zullen er alles aan doen om het vertrouwen te herstellen en de maximale beleving te garanderen die men van Apple-producten verwacht."

De overname is nog niet volledig afgerond en de lockdowns in China verstoren de aanvoerketen. Is zo'n snelle doorstart wel mogelijk?

GEERT COOLMAN. "De afronding kan snel gaan, onder meer omdat we niet het bedrijf, maar het handelsfonds overnemen. Tegelijk starten we nu al de integratie. De overgenomen werknemers (een honderdtal, nvdr) zullen snel opgeleid worden in onze systemen en onze filosofie voor de klantenbenadering. Ik sluit niet uit dat het oude merk hier en daar nog te zien zal zijn in de winkels, maar in het straatbeeld zal Switch vervangen zijn door Lab9.

"Door de overname komen de winkels ook weer terecht bij een keten die het Apple Premium Reseller-label heeft. Naast de mogelijkheid om Apple-toestellen te herstellen (met officiële componenten en behoud van garantie van Apple, nvdr) krijgen wij ook voorrang bij de belevering door Apple. De klanten van de overgenomen winkels zullen dus weer goed geholpen kunnen worden."

Met de overname van Switch, dat u eerder al had proberen te kopen, maakt Lab9 een grote sprong voorwaarts.

COOLMAN. "Toen Switch enkele jaren geleden bescherming tegen schuldeisers had aangevraagd, hebben wij de keten proberen over te nemen. Deze keer is het gelukt. We hadden al elf winkels en met de vijftien nieuwe erbij hebben we bijna een nationale dekking in België. Daarmee hebben we ook meer schaalgrootte, we kunnen onze kosten verdelen over een grotere omzet. Dit jaar zullen we zo op 85 miljoen euro omzet uitkomen voor onze winkelactiviteiten. Vorig jaar was dat nog 38 miljoen euro. In 2023, wanneer de overname volledig kan meetellen, gaan we wellicht naar een omzet van 130 miljoen euro voor de retailactiviteiten."

Apple heeft een eigen winkel in Brussel. Hoe gaat u daarmee om?

COOLMAN. "Onze Lab9 in Brussel heeft een goede positionering. De Apple Store is een flagshipstore die het merk van Apple versterkt. Wij leggen ons iets meer toe op een lokale benadering. Het is een winkel waar je snel kunt binnenspringen en niet te lang moet wachten op een herstelling."

Op dit moment houden de b2b-activiteiten en de winkels elkaar nog in evenwicht, maar straks bent u een b2c-speler met zakelijke klanten als belangrijke nevenactiviteit.

COOLMAN. "We gaan dat evenwicht herstellen als we de integratie van de Switch-winkels achter de rug hebben. De overgenomen winkels zullen niet alleen de verkoop aan particulieren een boost geven. Het is onze ervaring dat de winkels voor extra opportuniteiten zorgen in de zakelijke markt of in de verkoop aan onderwijsinstellingen. Er is nog veel potentieel voor Apple. Door de Digisprong (Vlaams plan om het onderwijs verder te digitaliseren, nvdr) neemt de vraag naar bijvoorbeeld iPads enorm toe. Dat toestel wordt een volwaardig alternatief voor al die schoolboeken in de boekentas. In het bedrijfsleven wordt Apple niet meer vooral in de grafische sector gebruikt. Veel kmo's kiezen ook voor Apple-producten vanwege de stabiliteit en de eenvoud in het gebruik. Bovendien wordt een iPhone of een laptop van Apple ook vaak gebruikt om potentiële medewerkers over de streep te trekken."

Van een systeemintegrator naar een Apple-specialist Lab9 is de reïncarnatie van Online Grafics. In de jaren negentig hadden Geert Coolman, Denis Rau en Stefaan Seye met Online Grafics een gespecialiseerde ICT-dienstverlener voor de grafische sector opgericht. In die sector, die nog volop moest digitaliseren, waren Apple-toestellen al zeer populair. Die ervaring met Apple gebruikte het bedrijf om in 2007 een Apple-specialist te worden voor het brede publiek en het bedrijfsleven. Vorig jaar, voor de overname van de Switch-winkels, had Lab9 een omzet van ongeveer 77 miljoen euro, ongeveer gelijk verdeeld over de winkelactiviteiten en verkoop aan bedrijven en onderwijsinstellingen.

