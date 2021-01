Lantis, de opdrachtgever voor de Oosterweelverbinding, heeft de realisatie van het laatste deelproject Rechteroever gegund aan de Tijdelijke Maatschap Rechteroever Compleet, of TM ROCO. Het gaat om werken voor een bedrag van 2,35 miljard euro. Dit is het grootste contract van de Oosterweelverbinding.

TM ROCO is de vereniging van de Belgische aannemers Besix, Cordeel, DEME, Denys, Franki Construct, Jan De Nul, Van Laere en Willemen Infra. Ook de Belgische dochteronderneming van de Nederlandse BAM Groep, BAM Contractors (ooit CEI-De Meyer), maakt er deel van uit.

Lantis nam de beslissing over de gunning al in december, maar de definitieve toewijzing kan pas gebeuren na een periode van veertien dagen, waarin belanghebbenden (ontevreden concurrenten) klachten kunnen formuleren. Dat is niet gebeurd.

"Alle werken zijn nu eindelijk toegewezen", zegt Lode Franken, de voorzitter van het consortium. "Lantis houdt zich in volle coronacrisis perfect aan de timing, want ook de omgevingsvergunningen voor de werken zijn toegekend."

Het andere deel van de ring op rechteroever wordt gerealiseerd door het consortium Rinkoniên (Artes Group, CIT Blaton, Mobilis, Boskalis en Stadsbader). Dat contract van een half miljard euro wordt sinds vorig jaar uitgevoerd.

Technisch huzarenstukje

Het werk van TM ROCO omvat de bouw van de R1 Noord, een tunnel onder het Albertkanaal voor het verkeer uit Nederland, en de afbraak en tijdelijke heropbouw van het viaduct van Merksem. Het consortium legt de technische basis voor de overkapping van de ring op dat gedeelte. "Het wordt een technisch en organisatorisch huzarenstukje", verzucht Franken. "We mogen best trots zijn dat Belgische aannemers dat werk voor hun rekening zullen nemen. Als referentie kan dat tellen."

Deze stap in de procedure komt volgens Franken net op tijd. "Het coronavirus zorgde voor veel miserie in de bouwsector", zegt hij. "Volgens alle economische handboeken kan infrastructuur de noodzakelijke boost geven in tijden van crisis. Maar normaal duurt het bestuurlijk jaren eer over dat soort projecten kan worden beslist. Net omdat er zoveel uitstel was met de Oosterweelverbinding, komt de bouw nu perfect op het moment dat de bouwsector een boost nodig heeft."

De werken van TM ROCO starten in 2022 en moeten eindigen in 2030. "Als iedereen - Lantis, consortia en de overheden - zich aan de timing houden, kan dat lukken", voorspelt Franken. "Het is een serieus uitdagende timing, maar ik heb er alle moed in."

