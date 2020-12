Na een woelige verloving kan het huwelijk van het Amerikaanse juwelenbedrijf Tiffany en het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) dan toch voltrokken worden.

De Tiffany-aandeelhouders keurden de overname door LVMH woensdag goed, waarmee de laatste horde werd genomen.

De overname van Tiffany door LVMH werd zowat een jaar geleden aangekondigd, maar had uiteindelijk nog heel wat voeten in de aarde. In september kondigde LVMH aan dat het niet in staat was om de overname door te zetten. Beide partijen kondigden rechtszaken aan tegen de andere, maar uiteindelijk werd eind oktober de strijdbijl toch begraven. De overname kon er dan toch komen, maar tegen een lagere prijs (15,8 miljard dollar) dan de initiële prijs (16,2 miljard dollar).

Nadat de Europese mededingingsautoriteiten het licht al op groen hadden gezet, stemde woensdag ongeveer 99 procent van de Tiffany-aandeelhouders voor de overname, zo vernam het Franse persagentschap AFP van een woordvoerder van het bedrijf.

