'Laat Dominique Leroy haar werk doen'

Je zult maar CEO zijn van een bedrijf waarvan de grootste aandeelhouder je op het matje roept omdat je wél waakt over de toekomst van de onderneming. Dat is wat Dominique Leroy vorige week overkwam. Als CEO van Proximus moet ze het telecombedrijf klaarstomen voor een digitale toekomst, maar omdat het noodzakelijke transformatieplan botste met de regeringsleuze 'jobs jobs, jobs', en dus met de belangen van haar meerderheidsaandeelhouder, kreeg ze het verzoek haar huiswerk opnieuw te maken. Leroy is kordaat en slim genoeg om dat advies verticaal te klasseren. Want als er kritiek is op haar plan, dan luidt die dat de transformatie te traag en nog niet ver genoeg gaat.

