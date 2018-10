'L'Avenir staat niet te koop'

De onderneming gaat dus niet in op een aanbod van de persgroep IPM (La Libre, la DH, ...), die had voorgesteld om L'Avenir over te kopen zonder tot een collectief ontslag over te gaan.

De directie van L'Avenir heeft afgelopen dinsdag aangekondigd dat ze 60 voltijdse equivalenten op een totaal van 250 wil ontslaan. IPM-topman François le Hodey reageerde daarop maandag met het voorstel om de krantengroep zelf over te nemen.

'Door IPM en L'Avenir samen te voegen, zouden we zo'n positieve synergieën creëren, dat we zouden kunnen vermijden om tot de procedure-Renault over te gaan', verklaarde le Hodey in een interview met zijn eigen kranten.

Nethys laat nu weten 'verbaasd' te zijn over dat voorstel. Er wordt op gewezen dat het aanbod komt van een groep 'die zich al vele jaren zelf in een moeilijke financiële situatie bevindt'. 'Deze aankondiging brengt ernstige schade toe aan Éditions de l'Avenir en aan de werknemers en ze schaadt het pluralisme van de Franstalige pers in België', zegt woordvoerder Marie-Pierre Deghaye.

'Nethys wenst te benadrukken dat L'Avenir niet te koop staat.' Jos Donvil, gedelegeerd bestuurder van Éditions de l'Avenir, ziet in het voorstel zelfs een manoeuvre van een concurrent om 'moeilijke (sociale) onderhandelingen te verstoren'.