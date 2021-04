In vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar kan farmabedrijf Johnson & Johnson betere resultaten voorleggen. De omzet nam met 7,9 procent toe naar 22,32 miljard dollar (circa 18,6 miljard euro). Daarmee overtreft het bedrijf de prognoses van de analisten.

Onder de streep noteerde Johnson & Johnson een winst van 6,2 miljard dollar over. Dat is bijna 7 procent meer dan vorig jaar. Wanneer abstractie wordt gemaakt van eenmalige posten komt Johnson & Johnson uit op een winst van 6,92 miljard dollar of 12,5 procent meer dan in 2020.

De Amerikaanse farmaceut kon in het afgelopen kwartaal profiteren van de toegenomen vraag naar farmaceutische producten. De inkomsten in dat segment namen dan ook met tien procent toe. Kankergeneesmiddelen Darzalex en Imbruvica bleven de drijvende krachten achter de groei. Ook de activiteiten inzake medische technologie presteerden aanzienlijk beter met een stijging van bijna 11 procent tot 6,6, miljard euro.

