Zowat 25 procent van de werkgevers stelt omwille van de coronacrisis de betaling van sociale bijdragen uit. Dat blijkt uit cijfers die minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) opvroeg bij de RSZ. In totaal gaat het om 66.000 werkgevers.

In normale omstandigheden betaalt de werkgever om de drie maanden sociale bijdragen. Omwille van de coronacrisis echter kon voor de eerste helft van dit jaar de werkgeversbijdragen worden uitgesteld tot 15 december. Het ging om een maatregel van minister De Block.

Voor een restaurant met vijf werknemers betekent dit een uitstel van ongeveer 18.000 euro. Door deze sociale bijdragen uit te stellen, blijft dit geld beschikbaar binnen de onderneming. Daardoor wordt in totaal 1,7 miljard euro aan ademruimte gecreëerd, zegt De Block.

De ondernemingen die door de overheid verplicht zijn om te sluiten, krijgen automatisch een uitstel van betaling. Het gaat om ongeveer 62.000 werkgevers zoals restaurants, café's, winkels en kappers.

Het uitstel van betaling wordt ook toegekend aan ondernemingen die volledig sluiten op eigen initiatief omwille van economische redenen of omwille van het niet kunnen naleven van de maatregelen. Daarnaast gaat het ook om ondernemingen die wel actief blijven, maar die hun omzet of loonmassa met minstens 65 procent verminderd zien.

Ondernemingen die niet in één van deze drie groepen vallen en dringend nood hebben aan liquide middelen kunnen ook een beroep doen op een afbetalingsplan zonder bijkomende kosten. Ook zij kunnen hun aanvraag bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) indienen op www.rsz.be .

'De gezondheid van onze burgers komt nu op de eerste plaats. We hebben drastische maatregelen genomen op onze volksgezondheid te beschermen', zegt minister Maggie De Block. 'We nemen nu ook ongeziene maatregelen om de jobs, bedrijven en economie gezond te houden.'

