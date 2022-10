Meta Platforms, het bedrijf achter Facebook, WhatsApp en Instagram, is donderdag afgestraft op de beurzen in New York vanwege teleurstellende resultaten.

Het aandeel kelderde met bijna een kwart. Daardoor ging meer dan 80 miljard dollar aan beurswaarde in rook op en zakte de koers van het sociale mediabedrijf tot het laagste niveau sinds 2016.

Slechte kwartaalcijfers

Meta zag de kwartaalomzet opnieuw dalen door afnemende reclame-inkomsten. Adverteerders zijn een stuk terughoudender geworden vanwege de verslechterde economische vooruitzichten. Het was nog maar de tweede keer ooit, na het tweede kwartaal van dit jaar, dat het bedrijf een omzetdaling rapporteerde. Ook voor het huidige kwartaal wordt een verdere daling verwacht. Daarnaast halveerde de winst van Meta, vooral door hogere kosten.

Woensdag leverde Meta al 5,6 procent in door zorgen bij beleggers op Wall Street over de advertentie-inkomsten. Analisten van zakenbank Morgan Stanley verlaagden het beleggingsadvies voor Meta.

Woensdag had Zuckerberg bij een toelichting van tegenvallende omzetvooruitzichten nog geprobeerd om beleggers te sussen. Hij vroeg hen om geduld uit te oefenen bij de investeringsstrategie van Meta, dat massaal geld pompt in nog onbewezen technologie zoals virtual reality, artificiële intelligentie en de zogenaamde metaverse.

Sinds het begin van het jaar is de waarde van Meta al met meer dan 60 procent gezakt.

Techaandelen

Apple komt nabeurs met cijfers en daalde ruim 3 procent. Ook Amazon (min 4,1 procent) opent dan de boeken, net als chipconcern Intel dat 3,5 procent omlaag ging. Andere grote technologiefondsen als Microsoft en Google-moeder Alphabet werden tot 2,3 procent in het rood gezet, waarmee de forse koersverliezen van een dag eerder door tegenvallende cijfers een vervolg kregen.

De techgraadmeter Nasdaq sloot 1,6 procent lager op 10.792,68 punten, na het verlies van 2 procent een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde 0,6 procent hoger op 32.033,28 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 3.807,30 punten.

Andere bedrijven met kwartaalberichten waren onder meer fastfoodketen McDonald's (plus 3,3 procent), machinebouwer Caterpillar (plus 7,7 procent) en autoproducent Ford (plus 1,4 procent).

Ook verwerkten beleggers het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente opnieuw met driekwart procentpunt te verhogen. Voorbeurs werd ook bekendgemaakt dat de Amerikaanse economie in het derde kwartaal weer is gegroeid, na twee kwartalen van krimp op rij.

Twitter is van Elon Musk

Twitter won 0,7 procent. De handel in het aandeel van het socialemediabedrijf zal volgens de New Yorkse beurs vrijdag worden stilgelegd. Tesla-topman Elon Musk heeft namelijk beloofd om de bewogen aankoop van Twitter ter waarde van 44 miljard dollar vrijdag definitief af te ronden.

De euro was 0,9968 dollar waard, tegen 0,9800 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 88,67 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 96,73 dollar per vat.

