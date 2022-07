Een topman van Barry Callebaut, onder meer bevoegd voor innovatie en kwaliteit, verlaat het bedrijf. Dat heeft de chocoladegroep donderdag bekendgemaakt.

Pablo Perversi - chief innovation, sustainability & quality officer - heeft beslist om zijn carrière elders voort te zetten, klinkt het in een persbericht. Hij verlaat op 1 september het bedrijf. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt.

Barry Callebaut moest vorige week zijn fabriek in het Oost-Vlaamse Wieze stilleggen wegens een salmonellabesmetting. In Wieze staat de grootste chocoladefabriek ter wereld.

Pablo Perversi - chief innovation, sustainability & quality officer - heeft beslist om zijn carrière elders voort te zetten, klinkt het in een persbericht. Hij verlaat op 1 september het bedrijf. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Barry Callebaut moest vorige week zijn fabriek in het Oost-Vlaamse Wieze stilleggen wegens een salmonellabesmetting. In Wieze staat de grootste chocoladefabriek ter wereld.