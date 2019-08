Binnenkort kunnen kunstliefhebbers een renteloze lening afsluiten om werk van levende Vlaamse en Brusselse kunstenaars te kopen. De nieuwe instroom van kunstverzamelaars moet vooral de kunstenaars ten goede komen. Al hebben de galeries een streepje voor.

Een jong publiek aanspreken, het houdt ook de galeries bezig. "Wij willen jonge mensen ook de kans geven kunst te kopen, in plaats van alleen op de gevestigde verzamelaars te rekenen", zegt galeriehoudster Sofie Van de Velde, die ook ondervoorzitter is van de BUP, de vakvereniging van de Belgische kunstgaleries. "Natuurlijk is het belangrijk voor kunstenaars dat ze in de grote collecties terechtkomen. Maar je hebt de twee nodig." Jonge mensen hebben doorgaans geen dik gevulde portefeuille. "Je kunt kopers een werk in termijnen laten afbetalen", legt Van de Velde uit. "Wij doen dat ook. Maar je creëert zo een cashflowprobleem, waardoor het moeilijk wordt nieuwe projecten te financieren. De BUP ijverde al lang voor een renteloze lening. We rekenden er al niet meer op dat ze er nog zou komen. Tot Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) het plan weer op tafel heeft gelegd. We zijn enorm blij dat die lening er eindelijk is." De renteloze kunstlening - die in Vlaanderen Kunst Aan Zet heet - is geen nieuwigheid: in Nederland en Groot-Brittannië bestaat het systeem al lang (zie kader 'Een limiet is er voorlopig niet').

