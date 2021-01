De Zwitserse logistieke groep Kuehne+Nagel gaat het coronavaccin van de Amerikaanse farmagroep Moderna verdelen. Het gaat om de verdeling in Europa, Azië, het Midden-Oosten, Afrika en een deel van het Amerikaanse continent, zo maakte de groep donderdag bekend.

Moderna kreeg woensdag groen licht voor zijn coronavaccin in Europa.

Volgens het gespecialiseerde blad 'Flows' zou ook ons land opnieuw een belangrijke rol spelen bij de distributie van dit vaccin.

Het Moderna-vaccin wordt op twee plaatsen geproduceerd: in de Verenigde Staten en bij Lonza in Visp in Zwitserland. Voor de verdeling van het vaccin buiten de VS hebben Moderna en Kuehne+Nagel een akkoord afgesloten 'voor de distributie en opslag vanuit Kuehne+Nagels farmahub in Europa', luidt het in het persbericht. De locatie van die hub wordt niet vermeld, maar volgens het vakblad Flows bevindt die zich in België. 'Ons land speelt al langer een belangrijke rol in de farmalogistiek van de Zwitserse groep, met een gespecialiseerd distributiecentrum in Geel, dat onlangs is uitgebreid, en een farmahub van 15.000 m2 op Brussels Airport, die in september openging', aldus Flows. Vanuit Geel kunnen de vaccins snel naar de luchthaven van Zaventem en van Luik.

Binnen Europa zou het vervoer over de weg gebeuren. Kuehne+Nagel beschikt hiervoor over 200 speciale voertuigen voor farmatransport. Het vaccin van Moderna moet op -20 graden Celsius bewaard worden, wat dus minder complex is dan dat van Pfizer/BioNTech dat aan -80 graden moet worden bewaard. Eenmaal ontdooid, blijft het Moderna-vaccin nog dertig dagen goed op koelkasttemperatuur.

De eerste leveringen aan de EU zouden volgende week starten. Volgens vaccinoloog Pierre Van Damme in Het Nieuwsblad zijn de eerste leveringen van het Moderna-vaccin voor ons land voorzien voor eind deze maand. Het zou gaan om 20.000 stuks.

