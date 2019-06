De Belgische elektroketen Krëfel wordt overgenomen door de Franse groep Boulanger, eveneens actief in huishoudelektro. Dat hebben beide bedrijven woensdag bekendgemaakt.

Krëfel is actief met 74 winkels in België. Ook de 11 Hifi International-winkels in Luxemburg, onderdeel van de groep Krëfel, komen in Franse handen.

Overnemer is de Franse elektroketen Boulanger, die 154 winkels telt. Met de overname van Krëfel wil Boulanger - in handen van de Franse ondernemersfamilie Mulliez - zijn 'internationale ontwikkeling uitbreiden', zo klinkt het in een persbericht.

Krëfel werd opgericht in 1958 door de familie Poulet. Met 1.350 werknemers wordt een omzet gerealiseerd van 400 miljoen euro.