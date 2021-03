De Belgische exportkredietverzekeraar Credendo viert zijn honderdste verjaardag dit voorjaar noodgedwongen zonder grote festiviteiten. CEO Dirk Terweduwe kijkt naar de toekomst van zijn business in deze turbulente tijden. "Ons succes hangt af van wat de Belgische exporteurs doen", zegt de topman.

In 1921 richtte het Belgisch ministerie van Economische Zaken de Delcrederecommissie op om Belgische exporttransacties te waarborgen. Net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd de commissie omgevormd tot een zelfstandige financiële instelling met garantie van de Belgische staat, de Nationale Delcrederedienst. Vandaag is de kredietverzekeraar actief als Credendo - Export Credit Agency (ECA). De feestelijkheden voor de honderdste verjaardag worden door corona verschoven naar het najaar.

...

In 1921 richtte het Belgisch ministerie van Economische Zaken de Delcrederecommissie op om Belgische exporttransacties te waarborgen. Net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd de commissie omgevormd tot een zelfstandige financiële instelling met garantie van de Belgische staat, de Nationale Delcrederedienst. Vandaag is de kredietverzekeraar actief als Credendo - Export Credit Agency (ECA). De feestelijkheden voor de honderdste verjaardag worden door corona verschoven naar het najaar. "We hebben een jaar tijd voor deze verjaardag, we hopen tegen het einde van het jaar een evenement te kunnen organiseren voor onze klanten", zegt Dirk Terweduwe, de CEO van Credendo. Eind februari lanceerde de groep een stripverhaal, in de stijl van Largo Winch, over de avonturen van een kredietverzekeraar in Angola. "Het is fictie", lacht Terweduwe. "De strip is iets spannender dan onze dagelijkse realiteit." De moedermaatschappij van de groep, Credendo ECA, werkt nog altijd met een honderd procent Belgische staatsgarantie. "We richten ons op alles wat Belgische uitvoer is voor krediettermijnen boven de twee jaar en voor projecten die langer duren", zegt Dirk Terweduwe. De vijf dochterondernemingen van de groep zijn commercieel actief op de Europese kredietverzekeringsmarkt voor de courante handelstransacties, nog altijd goed voor 90 procent van de wereldhandel. "Ons succes hangt af van de contracten die de Belgische exporteurs binnenhalen. Voor de langlopende kredieten van ons moederhuis hebben we honderden bedrijfsklanten die courant gebruikmaken van onze faciliteiten. Voor die bedrijven zijn we essentieel", benadrukt de CEO. Daar zitten uiteraard de bekende baggeraars bij die wereldwijd meedingen naar megacontracten. Maar ook machinebouwers als Picanol, Vandewiele en technologiebedrijven zoals Barco en IBA zijn klanten. Credendo is uitgegroeid tot de op drie na grootste Europese kredietverzekeringsgroep, na het Franse Coface, het Spaanse Atradius en het Duitse Euler Hermes. Als grootste van de kleinere spelers telt de Belgische kredietverzekeraar 550 medewerkers wereldwijd, van wie 326 in België. De groep boekte vorig jaar 335 miljoen euro premie- inkomsten. "We hebben 6,3 procent meer premies geïnd in 2020 in vergelijking met 2019. De verzekerde bedragen zijn ongeveer stabiel gebleven rond 85 miljard euro. We zien wel een terugval van 12 procent in de verzekerde bedragen bij het moederhuis. Dat heeft te maken met de vertraging in de investeringen en projecten wereldwijd", zegt Terweduwe. Het eigen vermogen bedraagt 2,7 miljard euro. Voor dit jaar verwacht Credendo een algemene vertraging. "De courante handel loopt, maar de grote projecten zoals infrastructuurwerken zijn getroffen en dat zullen we in het moederbedrijf wel voelen. De pijplijn van nieuwe projecten bouwt zich wat trager op. Dat heeft ook veel te maken met de reisbeperkingen. Veel projecten worden stilgelegd of uitgesteld", ervaart Dirk Terweduwe. Hij werkt sinds 1987 voor de groep. "We zijn dat gewoon, die volatiliteit. Als je daar van wakker ligt, dan overleef je niet in deze business. Het gaat wel allemaal sneller door de digitalisering." De Belgische kredietverzekeraar focust de jongste jaren meer en meer op de kmo's. "Van de nieuwe klanten die we de jongste tien jaar hebben aangetrokken, is 85 tot 95 procent een kmo. Ze zijn actief in verschillende sectoren zoals de bouw, hernieuwbare energie, waterzuivering en nieuwe technologie", zegt Nabil Jijakli, de deputy CEO van Credendo. "We hebben voor de kmo-markt specifieke financieringsoplossingen uitgedokterd. We regelen niet alleen de kredietverzekering maar ook de financiering. Tot 8 miljoen euro financieren we zelf. We voelen dat de banken minder geïnteresseerd zijn in de kleine exporttransacties", zegt Dirk Terweduwe. Volgens de toplui van Credendo was het een goede beslissing om de groep commercieel uit te bouwen tot een Europese speler. En niet alleen om de risico's van de portefeuille beter te spreiden. "Het is zeer belangrijk voor onze exporteurs dat er nog altijd een Belgische kredietverzekeraar is. We geloven sterk in de Belgische verankering. We hebben niet de ambitie om de grootste kredietverzekeraar te worden, we willen er zijn voor onze klanten", vervolgt Terweduwe. De toekomststrategie van de groep ligt volgens hem duidelijk vast. "Onze ECA-activiteit blijft onze kernactiviteit, en we spelen in op de noden van de markt waar we kunnen. Met bijkomende financieringsproducten komen we tegemoet aan de vragen op de markt. Voor de grote exportcontracten zetten de banken de financiering wel op, maar het risico schuiven ze door naar ons, dat is de praktijk." De CEO is trots als zijn mensen een kmo kunnen overhalen om ook buiten Europa te exporteren. "Voor sommige is dat een grote stap. Een constructeur die voor het eerst brandweerwagens begint te exporteren naar Vietnam, dat vinden wij een succes. Het is onze rol om de ondernemers daarin te begeleiden. Ook de grote exporteurs hebben ons nodig. Als je een financiering moet opzetten voor een paar honderd miljoen tot een miljard euro, dan lukt het niet zonder kredietverzekering. Je mag technisch de beste zijn, als de financiering niet rond is, verlies je het contract", zegt Dirk Terweduwe. Een potentiële markt die Credendo nu voorbereidt, zijn de digitale b2b-marktplaatsen zoals de Amazons en Alibaba's van deze wereld waar kredietverzekeringen vandaag nog ontbreken. "Een van de problemen op zo'n platform is dat de zakelijke gebruiker daar cash moet betalen. Een lokale loodgieter wil uitstel van betaling of krijgt krediet van zijn lokale groothandelaar. Een kredietverzekering regelen op zo'n platform, daar zit potentieel in. Die trein willen we niet missen. We werken met internationale start-ups en scale-ups samen om dat technologisch rond te krijgen. Digitalisatie en innovatie zijn niet nieuw voor ons, maar de wereld verandert snel. We mogen ons niet laten voorbijsteken", besluit Dirk Terweduwe.