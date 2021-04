Microsoft legt 16 miljard dollar neer voor Nuance Communications. Dat bedrijf kocht ooit in een andere gedaante het grootste deel van het failliete Lernout & Hauspie voor 40 miljoen dollar. Maar het DNA van L&H bij Nuance is ondertussen te vervaagd om te kunnen zeggen dat Microsoft een monsterbod deed op Vlaanderens meeste beruchte techbedrijf.

Nuance Communications is wat Lernout & Hauspie had moeten worden als het Vlaamse softwarebedrijf niet had gefoefeld met spookfirma's om de omzet op te drijven, schreef Trends zeven jaar geleden. Het Amerikaanse bedrijf bekleedde toen een sleutelpositie in spraaktechnologie als belangrijke leverancier voor Apples virtuele assistent Siri, voor spraakbesturing van de boordcomputers bij de grootste autofabrikanten en het had een uitgebreide afdeling met diensten en software voor het uitschrijven van gedicteerde patiëntenverslagen. Maar toen was al duidelijk dat Nuance ondanks zijn miljardenomzet een klein duimpje zou worden. Microsoft, Google en Amazon maakten van spraaktechnologie een speerpunt. Hun expertise in artificiële intelligentie konden ze hergebruiken. Dat werd steeds belangrijker omdat de focus verschoof van loutere spraakherkenning naar de interpretatie van volledige zinnen. Ze konden daarbij pioniers zoals Nuance snel inhalen omdat ze over even grote of zelfs grotere hoeveelheden data beschikken om even nauwkeurige algoritmes te ontwikkelen. Virtuele assistenten en de automatische transcriptie van audio werden ook steeds meer onmisbare functionaliteiten in hun toepassingen.Nuance stond voor een ongelijke strijd en besloot zich wat terug te trekken. Eind 2020 besliste het nog een deel van zijn transcriptiediensten voor de medische sector af te stoten. Het had nog altijd een leger aan medewerkers in dienst die met behulp van software dictafoonopnames uitschreven. Zijn afdeling voor (semi-)automatische analyse van beelden werd al verkocht in 2018 en dat is nu deels afgestoten. De auto-afdeling werd twee jaar geleden verzelfstandigd tot Cerence en daardoor liet Nuance een deel van het L&H al los. Nuance is met 6000 medewerkers en een omzet van 1,48 miljard dollar nog altijd een grote speler.Het oude L&H leefde in Nuance voort als een belangrijk centrum voor onderzoek en ontwikkeling. Dat gebeurde niet meer vanuit Flanders Language Valley in Ieper, maar vanuit Merelbeke nabij Gent. Het onderzoek concentreerde zich vooral op twee takken: diensten voor de medische sector en voor de auto-industrie. Die O&O-activiteiten werden opgesplitst, al zitten ze nog altijd in hetzelfde kantoorpark. Nuance had zeven jaar geleden nog 150 medewerkers in Gent. Maar door de afsplitsing van Cerence telt het nu nog maar 50 medewerkers. De focus ligt volledig op de ontwikkeling van medische oplossingen, met Dragon Medical Advisor als vlaggenschip. Dragon zal misschien nog een belletje doen rinkelen. L&H kon destijds nog net die concurrent binnenhalen voor het boekhoudschandaal uitkwam. Er zit zeker nog DNA van L&H in Nuance, maar de voorbije twintig jaar is het met van alles vermengd. Nuance is in die periode altijd agressief gebleven en heeft tientallen overnames gedaan. Het biedt ook totaal andere diensten en producten aan dan twintig jaar geleden. Ook onder de motorkap is de technologie bijna onherkenbaar veranderd door de intrede van steeds krachtigere artificiële intelligentie zoals machinelearning. L&H zat technologisch bij de voorlopers, maar het was nog een zeer onrijpe markt. Pas de jongste jaren komt spraaktechnologie in de buurt van wat oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie voor ogen hadden: spraaktechnologie die min of meer even vlot kon praten of taal kon interpreteren als een mens.