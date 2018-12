KLM wil taxfree-verkoop aan boord afschaffen: 'Te zware concurrentie van webwinkels'

'Die taxfree-artikelen leveren tegenwoordig te weinig op door de concurrentie van webwinkels, maar nemen wel ruimte en gewicht in beslag', zegt een woordvoerster.

Daarnaast zijn de belastingvrije prijzen niet meer zo laag als passagiers verwachten. Op het internet zijn er vaak voordeliger koopjes te doen. Het KLM-personeel heeft gemengde gevoelens, omdat ze wat extra kunnen verdienen aan de boordverkoop van artikelen. Maar de taxfree-verkoop bezorgt hen ook extra werk.

De ondernemingsraad moet nog zijn advies geven over het voorstel van de directie. Die is echter niet verplicht om dat advies te volgen. KLM wil in de toekomst meer inkomsten genereren uit aanvullende diensten, zoals ruimbagage, maaltijden, stoelkeuzes en pakketreizen met vlucht en hotel. Die zouden 250 miljoen euro extra omzet moeten genereren.