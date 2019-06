De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM vliegt tot nader order niet over de Straat van Hormuz dat deel uitmaakt van het Iraanse luchtruim.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM vliegt voorlopig niet over een deel van het Iraanse luchtruim. Het gaat om het deel boven de Straat van Hormuz tussen de Perzische Golf in het westen en de Golf van Oman in het oosten. De actie is het gevolg van het op grote hoogte neerschieten van een Amerikaanse drone door Iran.

'Veiligheid heeft voor KLM de hoogste prioriteit. We volgen alle ontwikkelingen die mogelijk betrekking hebben op de veiligheid van het luchtruim 24/7 op de voet en richten de operatie zo in dat de veiligheid van de vluchten is gewaarborgd. Het incident met de drone is aanleiding om vooralsnog niet meer over het gebied te vliegen', meldt KLM in een verklaring.

Brussels Airlines vliegt sowieso sinds begin dit jaar niet meer in het Iraanse luchtruim, meldt woordvoerster Wencke Lemmes.

'Sinds begin dit jaar vliegen we niet meer naar Mumbai, en daarvoor moeten we door het Iraanse luchtruim. Maar die verbinding is afgeschaft, dus dat probleem stelt zich niet meer', luidt het.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA (Federal Aviation Administration) heeft donderdag een verbod uitgevaardigd voor de burgerluchtvaart om nog langer gebruik te maken van het door Teheran gecontroleerde luchtruim boven de Straat van Hormuz en de Golf van Oman. Ook de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas Airways heeft inmiddels laten weten niet meer over de Straat van Hormuz en de Golf van Oman te vliegen. Dat betekent een 4kleine aanpassing4 voor vluchten tussen Australië en Londen.

American Airlines en Delta Air Lines hadden al laten weten niet meer over Iran te vliegen, naar aanleiding van het FAA-verbod