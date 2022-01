De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM gaat op zoek naar een nieuwe topman. Huidig CEO Pieter Elbers vertrekt in mei volgend jaar, zo heeft KLM donderdag aangekondigd.

De tweede termijn van Elbers als CEO en ook voorzitter van de luchtvaartmaatschappij loopt in 2023 af en hij zal niet aan een derde termijn beginnen. Dat is 'in goed overleg' met de raad van commissarissen besloten, zegt KLM in een persbericht.

De commissarissen stelden onder meer vast dat na de tweede termijn het herstructureringsplan dat onder Elbers wordt uitgevoerd, grotendeels zal zijn afgerond. Door dit nu al bekend te maken, kunnen ze naar eigen zeggen 'tijdig een zorgvuldig proces voor een opvolger starten'.

Elbers kwam eind 2014 aan het roer te staan van KLM. Hij was de opvolger van Camiel Eurlings, die destijds na een dienstverband van 1,5 jaar aan de kant werd geschoven. Tot aan de coronacrisis werden onder leiding van Elbers grote stappen gezet. Zo werd de winstgevendheid van KLM duidelijk verbeterd en werd er tevens meer geïnvesteerd. Elbers vroeg daarbij wel offers van het personeel.

In 2019 was er veel te doen over de herbenoeming van Elbers na zijn eerste termijn. Elbers zou door de directie van Air France-KLM worden gezien als een sta-in-de-weg bij de plannen van het moederbedrijf om de structuur te wijzigen. Hij lag meermaals dwars bij plannen die de autonomie van KLM zouden inperken. Zeker 25.000 KLM'ers ondertekenden destijds een petitie voor de herbenoeming van Elbers.

Elbers is ook lid van het uitvoerend comité van Air France-KLM. Ook daar stapt hij uit.

