Bioscoopuitbater Kinepolis, die zijn zalen in veel landen gesloten moet houden door de coronapandemie, heeft bij zijn huisbankiers een extra krediet aangegaan van 80 miljoen euro, zo maakte het bedrijf maandag bekend.

Op die manier wil Kinepolis 'zich voorbereiden op een langer uitblijven van een volwaardige herneming van zijn activiteiten, door de recente evolutie van de coronapandemie.'

Het bedrijf zegt dat het de crisis kon ingaan met een sterke balans en belangrijke cashreserves. Het beschikt naar eigen zeggen ook over voldoende financiële middelen om een periode van nog meer dan tien maanden sluiting van alle bioscopen (het meest pessimistische scenario, nvdr.) te overbruggen.

Maar Kinepolis houdt er ook rekening mee dat het nog langer kan duren voor het zijn activiteiten kan hernemen. En dus heeft het bedrijf met zijn huisbankiers een extra krediet van 80 miljoen euro onderhandeld, met een looptijd van drie jaar. De commerciële voorwaarden voor die schuld waren 'aantrekkelijk', maar details geeft Kinepolis niet vrij.

In het kader van het extra krediet werd ook de opschorting van de kredietconvenanten (die de maximale schuldgraad voor Kinepolis bepalen, nvdr.) verlengd tot midden 2022. 'Het bijkomende krediet voorziet ook, in lijn met de bestaande bancaire kredieten, in een aantal voorwaarden die de vervreemding van activa, overnames en uitkering van dividenden beperken, boven een financiële schuldgraad van 3,75', aldus Kinepolis.

In Europa telt Kinepolis Group 56 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Daarnaast bezit het door overnames ook 45 bioscopen in Canada en 10 in de VS. (Belga)

