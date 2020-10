Bioscoopketen Kinepolis sluit vanaf donderdag alle Belgische filmzalen. De bioscopen blijven vanaf dan tot nader order dicht, meldt het bedrijf woensdag. De sluiting volgt op de verstrenging van de coronamaatregelen.

'Als gevolg van de extra maatregelen die werden afgekondigd door het Brussels Gewest en de Vlaamse regering, ter bestrijding van covid-19, sluiten alle Kinepolis-bioscopen vanaf 29/10 tot nader order', staat te lezen op de website.

'Met spijt in het hart sluiten we al onze Belgische bioscopen vanaf donderdag 29/10 tot nader order', laat Kinepolis ook weten via Twitter.

In Vlaanderen moeten de filmzalen vanaf vrijdagavond de deuren sluiten, besliste de Vlaamse regering dinsdagavond. De filmzalen in Brussel zijn bovendien al sinds maandag toe, net als de cultuurhuizen.

Kinepolis besliste daarop om in heel het land, dus ook Wallonië, de deuren gesloten te houden en bijvoorbeeld niet te wachten tot vrijdagavond. Die beslissing viel ook omdat steeds meer steden met maatregelen komen, om eenduidig te kunnen communiceren en omdat het bedrijf nationaal opereert. De ondersteuning gebeurt op nationaal niveau, legt woordvoerster Anneleen Van Troos uit.

Alle voorstellingen van vandaag/woensdag gaan nog door zoals gepland, al werd er al rekening gehouden met de avondklok, zegt de woordvoerster nog. Wie al tickets gekocht heeft, zal automatisch een terugbetaling krijgen via de gebruikte betaalmethode. De klant moet zelf niets ondernemen voor de terugbetaling, verduidelijkt Kinepolis ook via de website. Wie met vouchers betaalde, krijgt er nieuwe in de mailbox.

Het bedrijf telt in ons land elf bisocoopzalen in Brussel, Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Oostende, Braine en twee in Luik. De bioscoopcomplexen tellen samen 138 zalen.

'Noodkreet'

Intussen slaakt de Federatie van cinema's van België (FCB) woensdag een 'noodkreet' nu de Belgische bioscopen woensdag de deuren sluit na de laatste vertoning.

'Hoeveel bioscopen zullen kunnen heropenen?', luidt de vraag in een persbericht van FCB, die van de federale, regionale en gemeentelijke overheden hulp vraagt voor 'een sector in gevaar'. De sector wijst daarbij op de gezondheidsmaatregelen die de uitbaters hebben getroffen bij de heropening na de lockdown. Bovendien waren de bezoekcijfers veel lager de voorbije maanden. Nog geen kwart van de verwachte aantallen, klinkt het.

De uitbaters van kleine, middelgrote en grote bioscopen hebben aanzienlijke verliezen geleden en een eerste bioscoop, Cine Star in Waregem, sloot intussen al de deuren. Maar met uitzondering van de gesubsidieerde filmzalen, heeft de sector 'nog geen enkele ernstige hulp' gekregen, aldus de federatie

'De impact van deze tweede sluiting zal enorm zijn voor de cinemasector. De sector heeft de tijd nog niet gehad om te herstellen van de eerste lockdownperiode en nu komt er opnieuw een zware klap voor de Belgische cinema's en de andere bedrijven in de filmsector', zegt secretaris-generaal Thierry Laermans. FCB wijst daarbij op de sociale, economische en culturele rol van de filmzalen.

De FCB-leden vertegenwoordigen naar verluidt samen meer dan 85 procent van de Belgische bioscoopbezoekers.

