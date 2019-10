Kinepolis mag van het Brusselse hof van beroep nieuwe bioscoopcomplexen bouwen in België zonder daarvoor vooraf toestemming te moeten vragen aan de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Dat meldt de bioscoopgroep na een uitspraak van het hof vorige woensdag.

Kinepolis ziet nog ruimte voor nieuwe bioscopen in België, maar is al jaren aan handen en voeten gebonden door strenge mededingingsvoorwaarden. Het bedrijf kan in ons land geen nieuwe grote complexen bouwen of overnemen zonder toestemming van de mededingingsautoriteiten. Die voorwaarden gaan terug tot in 1997, toen Kinepolis ontstond uit een fusie van de bioscoopgroepen van de families Bert en Claeys.

Kinepolis vecht de voorwaarden al jaren aan. Een versoepeling door de Belgische Mededingingsautoriteit vorig jaar werd door het hof van beroep op basis van procedurele redenen naar de prullenmand verwezen. In maart nam de BMA een nieuwe beslissing, waarbij de voorwaarden opnieuw strenger werden. Kinepolis ging in beroep, met als resultaat dat de beslissing van de BMA vorige week dus opnieuw werd vernietigd.

Het hof heeft volgens Kinepolis beslist dat de voorwaarde die de bioscoopgroep belemmert om te groeien in België, weg moet. Er kan wel nog een overgangsperiode voorafgaan aan die vrijheid. De beslissing over een geschikte overgangsperiode legde het hof in handen van de BMA.

Topman Eddy Duquenne rekent op een 'redelijke beslissing' over die overgangsperiode. 'De BMA heeft in het verleden reeds meermaals beslist tot de opheffing van de voorwaarde inclusief overgangsperiode, onze concurrenten hebben al 22 jaar de tijd gehad om zich hierop voor te bereiden", zegt hij. "Ik stel voor dat we met z'n allen onze energie investeren in waar het écht om draait, namelijk de Belgische filmliefhebber en een positieve ontwikkeling van de Belgische bioscoopmarkt', klinkt het.