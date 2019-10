Kinderzender Ketnet wint Effie Award: 'We moeten ook de volwassenen meekrijgen'

Ad Van Poppel medewerker Trends

De kinderzender Ketnet was een opmerkelijke winnaar van een Effie Award, die reclamecampagnes met een duidelijk resultaat beloont. "We hebben al heel lang een 360 gradenbenadering. Je kunt ons volgen op tv, online, via de app en op de radio."

STIP IT "We wilden met de Move tegen pesten buiten de schoolmuren gaan."

Ketnet, de VRT-zender voor kinderen tot twaalf jaar, en het reclamebureau Famous/Grey wonnen met de campagne Move tegen pesten STIP IT een zilveren Effie Award.

...

