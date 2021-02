"We zijn nog altijd razend ambitieus, anders zouden we geen Cracco's zijn." Marie-Julie en Pieter-Jan, de kinderen van wijlen Philip Cracco, laten zich niet ontmoedigen door corona. BOEMM!, de hr-groep die hun vader samen met Lieven Bonamie in 2017 had opgericht, komt weer op kruissnelheid na een moeilijk jaar.

Op 6 januari vorig jaar overleed Philip Cracco. Goed twee maanden later volgde de lockdown. Die twee mokerslagen hakten er zwaar in bij de hr-groep BOEMM! die onder meer het uitzendbedrijf JobFIXers onder haar vleugels heeft. "Ik dacht even dat het gedaan was," zegt Lieven Bonamie. "En dat na het grand-crujaar 2019 met 82 uitzendkantoren, 45 miljoen euro omzet en 2 miljoen euro winst. In volle investeringsmodus toch 5 procent bedrijfskasstroom draaien, dat was uniek. Na het overlijden van Philip heb ik samengezeten met zijn kinderen Marie-Julie en Pieter-Jan. Jonge twintigers die hier al werkten. Ze hadden hun verdriet ook kunnen verwerken door bijvoorbeeld een wereldreis te maken. Maar ze wilden meteen verder met BOEMM! Ik als CEO, zij als co-COO's. De eerste twee maanden van 2020 waren een succes. Tot corona kwam. De omzet daalde in een paar weken tijd met 70 procent. Daarmee vergeleken was de financiële crisis een lachertje."

Heel de uitzendsector werd midscheeps geraakt en BOEMM! ging in overlevingsmodus. Alle kantoren werden na 16 maart gesloten, maar een beperkt managementteam bleef aan de slag. Marie-Julie Cracco: "Na een aantal weken wilden we opnieuw omzet draaien. We besloten te focussen op de aspergetelers en aardbeienkwekers, die toen mankracht nodig hadden. De buitenlandse seizoenarbeiders konden België niet binnen. Winst maakten we daar niet mee, integendeel. Maar zo konden we ons bezighouden. Op een bepaald moment vonden we geen kandidaten meer en ging onze commercieel directeur mee op het veld staan. Een key-accountmanager ging in de serres aardbeien plukken." Vanaf 4 mei gingen de kantoren één voor één weer open. Momenteel zijn 51 van de 82 kantoren opnieuw operationeel. "Tegen juni willen we op het oude niveau zitten", voorspelt Bonamie. "De voorbije maanden voelden we ons als een start-up die van nul moest beginnen, maar ondertussen al de scale-upfase doorloopt." Philip Cracco, de oprichter van wie de foto prominent op de bedrijfswebsite staat, blijft een inspirator. Cracco is een bekende naam in de Vlaamse bedrijfswereld. Niet alleen door zijn eerste succes met de uitzendgroep Accent, ook als flamboyante zakenman die aan autorally's deelnam en als een centrale figuur in de tv-reeks The Sky Is the Limit. "We vragen ons nog altijd af: wat zou pa hebben gedaan?" zegt Pieter-Jan. "We hebben veel van hem geleerd. Zoals snel schakelen. In maart heeft BOEMM! sneller gereageerd dan de rest van de sector. We hebben onze kantoren twee weken vroeger gesloten. Ons nichtje werkt bij een ander hr-bedrijf en vroeg zich af waarom we dat deden. 'Een strategische beslissing', zei ik. De werknemers gingen in tijdelijke werkloosheid en hebben die twee weken kunnen gebruiken om een buffer aan te leggen." Het herstel volgde in de zomer, maar ondertussen was BOEMM! 7 miljoen euro omzet kwijt. "Dat is dramatisch, maar tegelijk boekten we 1,5 miljoen euro winst", weet Bonamie. "We gebruikten 2020 om ons te heroriënteren, en dat gebeurde zonder kapitaal te verbranden. 2021 moet het jaar van het herstel worden." BOEMM! - wat staat voor Best of Employment Market and Matching - wil zich ontpoppen tot een holding die in alle facetten van de human resources actief is. Dat gebeurt met verschillende merken. JobFIXers biedt uitzendarbeid aan, vooral voor arbeiders en bouwvakkers. Dat merk, dat in 2019 een omzet van 32 miljoen euro haalde, blijft de belangrijkste activiteit van de groep. White & Moore (1,5 miljoen euro omzet) is dan weer een specialist in de werving en de selectie van bedienden, zoals verkopers, IT'ers, financiële specialisten en juristen. De snelst groeiende poot is Digital Payroll Services (DPS), een bedrijf dat BOEMM! in 2017 heeft overgenomen. Het is een payrollkantoor, gespecialiseerd in de volledige afhandeling van de loonadministratie. DPS geeft ook een contract aan mensen die een bedrijf heeft geselecteerd en leent hen vervolgens uit aan dat bedrijf. Zo kan de bedrijfsleider tijdens een proefperiode die werknemer leren kennen, en omgekeerd. "In 2019 bracht dat een omzet van 11 miljoen op. Nu, na het covidjaar, is dat 13 miljoen", zegt een trotse Bonamie. "Een laatste poot is Pro Group, een verzameling van gespecialiseerde detacheringsbedrijven die specialisten, zoals boekhouders, plaatsen voor een bepaalde periode. Dat is niet echt de branche waar we de meeste ervaring mee hebben. We blijven in de eerste plaats uitzendboeren." In april nam het Gentse investeringsfonds Green Park Investment Partners een minderheidsparticipatie in BOEMM! Jan Froyman, een van de oprichters van die durfkapitalist, heeft ervaring in de hr-wereld. Green Park Investment Partners was ooit voor de helft de eigenaar van House of Talents. Froyman doet meer dan investeren. Hij begeleidt BOEMM! in de zoektocht naar detacheringsbedrijven die Pro Group moeten versterken. Bij detachering is het dienstenbedrijf de feitelijke werkgever van de werknemers en plaatst het die bij klanten voor specifieke opdrachten. "De detacheringsactiviteit moet op termijn een gelijkwaardige poot worden, naast de klassieke uitzendactiviteiten", zegt Pieter-Jan Cracco. Daarin is nog een weg te gaan, met vóór corona nog geen miljoen euro omzet. Pieter-Jan (25) en Marie-Julie Cracco (22), die samen met Green Park Investment en Bonamie co-eigenaar zijn, hebben ondertussen het operationele roer stevig vast. Pieter-Jan ging na zijn studie in 2017 bij JobFIXers aan de slag. In het kantoor in Roeselare werd hij uitzendconsulent, met de focus op tuinmannen. "Ik dacht eerst aan jobhoppen om wat ervaring op te doen, maar ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Een tip aan iedereen: als je vader een bedrijf heeft en je kunt het overnemen, doe het dan. Je kunt nergens meer leren dan in een familiebedrijf. Je moet je bewijzen, maar tegelijk ben je op de hoogte van de strategische beslissingen." Zijn zus Marie-Julie begon na haar studie kmo-management in augustus 2019 ook meteen bij JobFIXers, als recruiter. "Daarna heb ik de payroll en de loonadministratie beheerd. Nu houd ik mij bezig met de fleet en het vastgoed. Ik bezoek bijvoorbeeld panden die misschien een uitzendkantoor kunnen worden. In een familiebedrijf krijg je sneller de kans om alle afdelingen te leren kennen." Daarmee zetten ze de traditie van Philip Cracco voort. Die benoemde alleen iemand tot directeur wanneer die medewerker alle afdelingen had doorlopen. "Pieter-Jan en Marie-Julie zijn cruciaal in de bedrijfsvoering", zegt Bonamie. "Op hun leeftijd was ik nog pinten aan het drinken aan de Gentse Overpoort." "Wij hebben het geluk gehad dat we van onze vader aan sport moesten doen", pikt Marie-Julie daarop in. "Hij was ongelooflijk bang dat we te veel zouden feesten. In de week ging ik twee à drie uur tennissen, vier uur paardrijden en nog een paar uur dansen. Zo kweekte ik de nodige discipline." Idem voor Pieter-Jan, die tennis speelde en als 18-jarige zijn eerste professionele rally reed met Freddy Loix als copiloot. "Mijn vader heeft mij ook geleerd slimmer te handelen dan de concurrenten. En het verschil te maken. Bij JobFIXers volgen we bijvoorbeeld onze klanten van nabij op. We willen niet zomaar een kandidaat plaatsen en daarmee het dossier afsluiten. Wij zijn erbij op de dag dat een uitzendkracht begint. In de loop van de week gaan we nog een paar keer langs, om te zien of alles goed verloopt. Dat is het verschil met veel andere en grotere spelers. De kmo's, het type bedrijven waar we sterk staan, appreciëren dat." Ook met het concept 'uitzendkrachten plaatsen met een optie voor een vaste baan' probeert JobFIXers zich te differentiëren. "Tijdelijke opdrachten, zoals een paar inpakkers plaatsen voor drie dagen, dat doen wij niet", legt Bonamie uit. "Daarmee laten we eigenlijk de helft van de markt links liggen. Als we een kandidaat plaatsen in een bedrijf, dan wil dat zeggen dat hij na zes maanden een vast contract krijgt." Van dat model wordt niet afgeweken en bedrijven in regio's waar de werkloosheid ondanks corona heel laag is, zoals Tielt, Roeselare en Izegem, zijn daar vragende partij voor. "Er is nog altijd een talentcrisis, ook nu. De bedrijven blijven rekruteren en de lat ligt heel hoog," zegt Marie-Julie Cracco. BOEMM! is ook op de kar van de big data gesprongen. In maart wordt een algoritme geïnstalleerd waarmee bedrijven en kandidaten nog sneller en efficiënter aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Bonamie: "We hebben de voorbije jaren de winsten niet uitgekeerd, maar die gebruikt voor digitalisering en artificiële intelligentie. Er zijn zelflerende algoritmes die tonen welke werkgevers welk soort profielen vragen. Zo krijgt de kandidaat suggesties van een bedrijf dat amper bekend is." "Dit betekent niet het einde van de uitzendconsulent", vult Marie-Julie Cracco aan. "Persoonlijk contact blijft nodig. Daar maken wij het verschil mee." De investeringen in big data, de trouw aan de aanwervingsaanpak uit het verleden en de geplande overnamestrategie met de steun van Green Park Investment Partners ("dit jaar twee overnames", aldus Bonamie) moeten ervoor zorgen dat BOEMM! opnieuw aansluit bij het langetermijnplan van vóór corona: 150 miljoen euro omzet. "De datum is verschoven van 2025 naar 2027, maar de ambitie blijft. Anders zouden we geen Cracco's zijn", zeggen de kinderen in koor.