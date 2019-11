Het Ballet Vlaanderen is vijftig. De onrust die enkele jaren geleden nog in het gezelschap heerste, heeft plaats gemaakt voor een aangename heftigheid, zegt companymanager Kiki Vervloessem.

Er was een tijd dat Ballet Vlaanderen en het woord onrust vaak in dezelfde zin klonken. Toen artistiek directeur Kathryn Bennetts in 2012 vertrok omdat ze het niet eens was met de fusie met Opera Vlaanderen. Toen haar opvolger, Assis Carreiro, in 2014 na twee jaar alweer moest opstappen. Toen de dansers het daarna een jaar zonder artistiek directeur moesten stellen. En toen Sidi Larbi Cherkaoui in september 2015 werd aangesteld als artistiek directeur. Want paste zijn profiel als hedendaagse choreograaf wel bij het klassieke gezelschap?

...