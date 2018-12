Kiezen om niet te verliezen

De markten hebben een bewogen jaar achter de rug. Veel beleggers kijken tegen stevige verliezen aan. Geen wonder dat velen zich afvragen of het tijd is hun investeringen eens goed door elkaar te schudden. "De context is sinds het begin van het herstel niet fundamenteel gewijzigd", zegt Jérôme van der Bruggen, strateeg bij DegroofPetercam. "Vorig jaar versnelde de economie even, maar nu keren we terug naar de trage groei van ervoor. Wel is er sinds dit jaar weer volatiliteit op de markten."

...