De kerncentrales Doel 1 en 2, die dinsdag op een lager pitje gedraaid werden als gevolg van de extreme hitte, kunnen woensdag sinds 11 uur opnieuw op volle kracht draaien. Dat heeft uitbater Engie bevestigd.

Door de hitte gisteren/dinsdag dreigde de temperatuur van het koelwater dat wordt geloosd in de Schelde te hoog te worden. Daarom werd beslist het vermogen van beide centrales te halveren.

Het is de milieuwetgeving die vereist dat de gemiddelde temperatuur over 24 uur van het koelwater dat in de Schelde wordt geloosd, niet boven de 32 graden mag uitkomen. 'We kwamen in de buurt, dus is beslist Doel 1 en Doel 2 op een lager pitje te draaien', aldus woordvoerster Nele Scheerlinck dinsdag

Aangezien de ergste hitte achter de rug is, kunnen de kerncentrales vandaag/woensdag sinds 11 uur weer op volle kracht draaien.

