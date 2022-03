Door de hoge marktprijzen voor elektriciteit leveren de kerncentrales momenteel hoge winsten op, en dat zal ook de nucleaire taks die de federale regering heft, doen stijgen. Dat blijkt uit een rapport van de federale energieregulator Creg, waarover verschillende kranten woensdag schrijven.

De Creg berekende dat Engie Electrabel vorig jaar 464 miljoen euro op zijn kerncentrales zou hebben verdiend. Dit jaar zou het gaan om 1,356 miljard tot 1,633 miljard euro, in 2023 zou er 660 miljoen worden verdiend en in 2024 559 miljoen euro. Samen komt dat voor de periode 2021-2024 neer op een bedrag van maximaal 3,3 miljard euro.

'Daarmee zijn de verliezen die de voorbije ­jaren zijn gemaakt op sommige kerncentrales, allicht uitgeveegd', zo schrijft De Standaard. In het zog van de hoge winsten stijgt ook de nucleaire taks. De Creg schat dat de nucleaire taks dit jaar (op basis van de winsten in 2021) uiteindelijk 110 tot 115 miljoen euro zal bedragen. In 2023 zou dat stijgen naar 438 tot 527 miljoen euro.

Volgens De Tijd is de federale regering in het begrotingsakkoord uitgegaan van een nucleaire taks van in totaal 680 miljoen euro in 2023. Dat zou een record zijn. Mogelijk rekende de regering met recentere prijzen dan de Creg, zegt de krant. Met de opbrengst van de nucleaire taks wil de regering een stuk van de versnelling van de energietransitie financieren, waaronder een lager btw-tarief voor zonnepanelen, warmte­pompen en sloop en heropbouw.

De federale regering roomt sinds 2008 via een nucleaire taks een deel van de winsten af die uitbater Electrabel (Engie) en minderheidsaandeelhouder EDF maken met de kerncentrales in Doel en Tihange.

