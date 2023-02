KBC-topman Johan Thijs verwacht dat de Europese Centrale Bank de rente hoger zal optrekken en langer hoog zal houden dan de markten denken. Dat zou zeer goed nieuws zijn voor de bank, die haar winstprognoses optrekt.

KBC denkt dat de ECB de rente de komende maanden zal optrekken tot minstens 3,50 procent, terwijl de markten uitgaan van een stabilisering op 3,25 procent. Momenteel bedraagt de depositorente van de ECB 2,50 procent. Topman Johan Thijs gaat er bovendien van uit dat de rente langere tijd op een hoog niveau zal blijven, terwijl de meeste waarnemers denken dat de rente tegen eind dit jaar alweer zal zakken.

Thijs baseert zich op een aantal economische factoren. In de eerste plaats lijkt de verwachte zware recessie in Europa er niet te komen. "Er iseen groeivertraging, maar voor 2023 gaan wij uit van 0,4 procent groei in Europa en van 0,2 procent in België", zegt Thijs. "Bovendien gaat de Chinese economie weer open en wil Europa fors investeren in de verduurzaming van de economie als reactie op de Amerikaanse Inflation Reduction Act."

Druk op energie- en grondstoffenprijzen

Al deze factoren zullen ertoe leiden dat de druk op de energie- en grondstoffenprijzen hoog blijft, en dat de inflatie niet plots sterk zal afnemen, oordeelt KBC. "Als de inflatie hoog blijft, zal de ECB niet snel de rente verlagen en misschien zelfs eerder verhogen", aldus Thijs. En dat is goed nieuws voor de bank, die leeft van de rentemarge op de transformatie van kortetermijndeposito's in langetermijnkredieten.

KBC Groep kende vorig jaar 8,6 procent meer hypothecaire en bedrijfskredieten toe. Dat leverde de instelling 5,16 miljard euro netto rente-inkomsten op, een toename met 16 procent in vergelijking met 2021. In het vierde kwartaal stegen ze zelfs met 20 procent. Doordat de totale opbrengsten op jaarbasis met 14 procent stegen en de kosten maar met 10 procent (vooral een gevolg van de hoge inflatie en de loonindexering), maakte KBC 2,86 miljard euro winst in 2022, een toename met 10 procent.

Lees verder onder de tabel

© KBC

Forse rugwind

Ook andere factoren zorgden voor een forse rugwind. Zo bleef de economische impact van de oorlog in Oekraïne beperkt. "Er heeft zich deze winter geen energietekort voorgedaan", stelt Thijs vast. "De overheden zijn erin geslaagd voldoende voorraden aan te leggen, de energieconsumptie is gedaald en we hebben in West-Europa geen lange koude winter gekend. Daardoor is het gevreesde economische onweer grotendeels uitgebleven."

De onzekere economische en geopolitieke omgeving had dan ook nauwelijks impact op de kredietportefeuille van KBC. De bank zette netto 284 miljoen euro extra provisies opzij voor eventuele kredietverliezen, maar die hebben vooral betrekking op een hogere inschatting van de geopolitieke en economische risico's. Reële kredietverliezen waren er nauwelijks.

Smullen geblazen voor de aandeelhouders

Voor bankiers is het in de gegeven rente-omstandigheden opnieuw plezierig bankieren, voor de aandeelhouders van de banken is het eveneens smullen geblazen. KBC keert een brutodividend van 3 euro uit, bovenop het eerder toegekende interim-dividend van 1 euro per aandeel. Dat is goed voor een winstuitkering van 60 procent. Omdat KBC ook nog eens 400 miljoen euro overtollig kapitaal (alles boven de kernkapitaalratio van 15 procent) gaat uitkeren, ofwel via een uitzonderlijk dividend of via een aandeleninkoop, stijgt de pay-outratio uitzonderlijk naar 75 procent.

En dat is niet alles. KBC heeft zopas de verkoop van zijn Ierse filiaal aan Bank of Ireland afgerond. Die operatie maakt 1 miljard euro kapitaal vrij. Dat bedrag wil KBC eveneens aan zijn aandeelhouders terugstorten. Thijs geeft toe dat de bank op dit moment geen investeringsmogelijkheden (bijvoorbeeld voor een overname) ziet om dat miljard te gebruiken en dus liever het kapitaal laat terugvloeien naar de investeerders.

KBC verhoogt ook zijn winstprognoses. De rente-inkomsten zouden dit jaar de kaap van 5,7 miljard nemen, waardoor de totale opbrengsten tot 9,4 miljard euro stijgen. In deze cijfers houdt de bank geen rekening met haar eigen rente-vooruitzichten die gunstiger zijn dan de consensus op de financiële markten. De operationele kosten (exclusief banktaksen) zouden stijgen van 4,1 tot 4,4 miljard euro. Voor de periode 2022-2025 verwacht de bank een jaarlijkse inkomstengroei van 6 procent, terwijl de kosten gemiddeld jaarlijks met 1,8 procent zouden stijgen.

KBC denkt dat de ECB de rente de komende maanden zal optrekken tot minstens 3,50 procent, terwijl de markten uitgaan van een stabilisering op 3,25 procent. Momenteel bedraagt de depositorente van de ECB 2,50 procent. Topman Johan Thijs gaat er bovendien van uit dat de rente langere tijd op een hoog niveau zal blijven, terwijl de meeste waarnemers denken dat de rente tegen eind dit jaar alweer zal zakken.Thijs baseert zich op een aantal economische factoren. In de eerste plaats lijkt de verwachte zware recessie in Europa er niet te komen. "Er iseen groeivertraging, maar voor 2023 gaan wij uit van 0,4 procent groei in Europa en van 0,2 procent in België", zegt Thijs. "Bovendien gaat de Chinese economie weer open en wil Europa fors investeren in de verduurzaming van de economie als reactie op de Amerikaanse Inflation Reduction Act."Al deze factoren zullen ertoe leiden dat de druk op de energie- en grondstoffenprijzen hoog blijft, en dat de inflatie niet plots sterk zal afnemen, oordeelt KBC. "Als de inflatie hoog blijft, zal de ECB niet snel de rente verlagen en misschien zelfs eerder verhogen", aldus Thijs. En dat is goed nieuws voor de bank, die leeft van de rentemarge op de transformatie van kortetermijndeposito's in langetermijnkredieten.KBC Groep kende vorig jaar 8,6 procent meer hypothecaire en bedrijfskredieten toe. Dat leverde de instelling 5,16 miljard euro netto rente-inkomsten op, een toename met 16 procent in vergelijking met 2021. In het vierde kwartaal stegen ze zelfs met 20 procent. Doordat de totale opbrengsten op jaarbasis met 14 procent stegen en de kosten maar met 10 procent (vooral een gevolg van de hoge inflatie en de loonindexering), maakte KBC 2,86 miljard euro winst in 2022, een toename met 10 procent.Lees verder onder de tabelOok andere factoren zorgden voor een forse rugwind. Zo bleef de economische impact van de oorlog in Oekraïne beperkt. "Er heeft zich deze winter geen energietekort voorgedaan", stelt Thijs vast. "De overheden zijn erin geslaagd voldoende voorraden aan te leggen, de energieconsumptie is gedaald en we hebben in West-Europa geen lange koude winter gekend. Daardoor is het gevreesde economische onweer grotendeels uitgebleven."De onzekere economische en geopolitieke omgeving had dan ook nauwelijks impact op de kredietportefeuille van KBC. De bank zette netto 284 miljoen euro extra provisies opzij voor eventuele kredietverliezen, maar die hebben vooral betrekking op een hogere inschatting van de geopolitieke en economische risico's. Reële kredietverliezen waren er nauwelijks.Voor bankiers is het in de gegeven rente-omstandigheden opnieuw plezierig bankieren, voor de aandeelhouders van de banken is het eveneens smullen geblazen. KBC keert een brutodividend van 3 euro uit, bovenop het eerder toegekende interim-dividend van 1 euro per aandeel. Dat is goed voor een winstuitkering van 60 procent. Omdat KBC ook nog eens 400 miljoen euro overtollig kapitaal (alles boven de kernkapitaalratio van 15 procent) gaat uitkeren, ofwel via een uitzonderlijk dividend of via een aandeleninkoop, stijgt de pay-outratio uitzonderlijk naar 75 procent.En dat is niet alles. KBC heeft zopas de verkoop van zijn Ierse filiaal aan Bank of Ireland afgerond. Die operatie maakt 1 miljard euro kapitaal vrij. Dat bedrag wil KBC eveneens aan zijn aandeelhouders terugstorten. Thijs geeft toe dat de bank op dit moment geen investeringsmogelijkheden (bijvoorbeeld voor een overname) ziet om dat miljard te gebruiken en dus liever het kapitaal laat terugvloeien naar de investeerders.KBC verhoogt ook zijn winstprognoses. De rente-inkomsten zouden dit jaar de kaap van 5,7 miljard nemen, waardoor de totale opbrengsten tot 9,4 miljard euro stijgen. In deze cijfers houdt de bank geen rekening met haar eigen rente-vooruitzichten die gunstiger zijn dan de consensus op de financiële markten. De operationele kosten (exclusief banktaksen) zouden stijgen van 4,1 tot 4,4 miljard euro. Voor de periode 2022-2025 verwacht de bank een jaarlijkse inkomstengroei van 6 procent, terwijl de kosten gemiddeld jaarlijks met 1,8 procent zouden stijgen.