KBC heeft zijn nettowinst in het derde kwartaal van dit jaar zien toenemen tot 697 miljoen euro. Dat is een toename met 14 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt donderdag uit een persbericht van de bank-verzekeraar.

De nettowinst van KBC ligt ook een pak hoger dan de 210 miljoen euro die in het vorige kwartaal werd genoteerd. In het tweede kwartaal van 2020 moest namelijk nog 845 miljoen euro aan waardeverminderingen op kredieten worden geboekt, waarvan maar liefst 746 miljoen euro toe te schrijven was aan de coronacrisis. Maar het voorbije kwartaal bleven die waardeverminderingen beperkt tot 52 miljoen euro.

De Belgische divisie van KBC boekte een nettowinst van 486 miljoen euro, wat 282 miljoen meer is dan in het vorige kwartaal. In Tsjechië werd 116 miljoen euro nettowinst opgetekend, een stijging met 50 procent in vergelijking met drie maanden eerder.

De totale nettowinst in de eerste negen maanden van 2020 ligt met 902 miljoen euro wel nog altijd duidelijk lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen ging het nog om 1,79 miljard euro. (BIN

