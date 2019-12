Bank-verzekeraar KBC trekt zich volledig terug uit de Sloveense markt. Het bedrijf verkoopt zijn belang in de aanbieder van levensverzekeringen NLB Vita aan het Sloveense Sava Re, de moedermaatschappij van de Sava Insurance Group, een van de drie grootste verzekeringsgroepen in de Adriatische regio.

NLB Vita is een joint venture van KBC en Nova Ljubljanska Banka (NLB). Tot 2012 was KBC nog aandeelhouder van de Sloveense bank, maar de Belgische bank-verzekeraar moest dat belang van de hand doen in de nasleep van de kredietcrisis. Ook NLB verkoopt zijn belang in NLB Vita.

'De deal past perfect in onze strategie om ons te concentreren op onze kernmarkten. Onze focus ligt namelijk op retailklanten, kleine en middelgroteondernemingen en midcaps in België, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland', zegt Johan Thijs, CEO van de KBC Groep. Hij benadrukt dat de overeenkomst met Sava Re 'een verwaarloosbare impact op de resultaten' van de KBC Groep zal hebben.

NLB Vita was eind 2018 de op een na grootste levensverzekeringsmaatschappij op de Sloveense markt, met een marktaandeel van 14,8 procent. Hoeveel Sava Re overheeft voor de verzekeraar is niet bekendgemaakt. De deal zou in het tweede kwartaal van 2020 afgerond moeten zijn.