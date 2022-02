KBC heeft bijna de volledige portefeuille van hypothecaire kredieten met terugbetalingsproblemen in Ierland verkocht. Het gaat om kredieten ter waarde van zowat 1,1 miljard euro, zo heeft de Belgische bank-verzekeraar maandag bekendgemaakt.

KBC had de verkoop eind augustus al aangekondigd. Intussen is de deal ook afgerond. 'KBC Bank Ireland heeft eerder al contact opgenomen met de klanten van wie de kredieten betrokken zijn in de verkoop, om hen erover te informeren dat hun kredieten worden overgedragen', zo wordt ook meegedeeld.

De transactie van de probleemkredieten is gefinancierd via fondsen die worden beheerd door CarVal Investors. Voortaan zal Pepper Finance Corporation DAC de kredieten beheren als wettelijke houder van de eigendomstitel. Pepper staat onder toezicht van de Ierse centrale bank. De klanten van KBC Ierland blijven dezelfde bescherming genieten.

Voor KBC is er een impact op de winst- en verliesrekening van ongeveer 100 miljoen euro, die in het derde kwartaal van 2021 werd geboekt. De risicogewogen activa daalden met 800 miljoen euro.

