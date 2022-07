KBC heeft de overname afgerond van de Bulgaarse activiteiten van de Oostenrijkse bank Raiffeisen Bank International. De bank-verzekeraar telt 1,1 miljard euro cash neer voor alle aandelen van Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD, meldt KBC donderdag nabeurs.

KBC had de deal in november vorig jaar wereldkundig gemaakt. De transactie omvat ook de dochterbedrijven van Raiffeisenbank (Bulgaria): Raiffeisen Leasing Bulgaria, Raiffeisen Asset Management (Bulgaria), Raiffeisen Insurance Broker en Raiffeisen Service.

KBC wordt met de deal een van de grootste banken in Bulgarije. Het Oost-Europese land is een belangrijke markt voor KBC, het is een van de zogenaamde kernmarkten van de bank-verzekeraar. KBC was er al sterk aanwezig, onder meer met de United Bulgarian Bank (UBB). Vorig jaar nam KBC er nog de levensverzekerings-pensioenfondsactiviteiten over van Nationale Nederlanden.

De Bulgaarse activiteiten die KBC overneemt zijn goed voor 122 bankkantoren, 2.500 werknemers en 635.000 klanten, luidde het in november.

