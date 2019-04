CSOB, de Tsjechische divisie van de KBC Groep, neemt het belang van 45 procent van de Duitse Bausparkasse Schwäbisch Hall (BSH) in de Tsjechische bouwspaarbank CMSS over voor een totaalbedrag van 240 miljoen euro.

CSOB wordt op die manier de enige eigenaar van CMSS, meldt KBC maandagochtend in een persbericht. De deal zou voor het einde van het tweede kwartaal afgesloten worden.

De overnamesom stemt overeen met 1,54 keer de standalone nettoboekwaarde van 2018 en 9,20 keer de nettowinst van 2018. Beide partijen zijn overeengekomen dat de dividenden over 2018 en de winst van 2019 volledig opstromen naar CSOB.

KBC-topman Johan Thijs is 'erg blij' met de transactie, 'die onze positie als sterke marktleider in Tsjechië bevestigt'. 'Deze overname illustreert onze ambitie om te groeien in onze kernmarkten en vormt een uitstekende gelegenheid om onze Tsjechische retailfranchise te versterken', aldus Thijs.

CMSS is de grootste bouwspaarbank in Tsjechië, met eind 2018 zowat 4,5 miljard euro (117 miljard CZK) aan uitstaande kredieten en 5,3 miljard euro (137 miljard CZK) aan deposito's. Dat komt neer op een marktaandeel van 42 procent in bouwspaarleningen en 40 procent in bouwdeposito's.

CMSS werd in 1993 opgericht als een joint venture tussen CSOB en Bausparkasse Schwäbisch Hall en heeft sindsdien meer dan 7,8 miljoen bouwspaarcontracten gesloten. CMSS telt vandaag ongeveer 1,3 miljoen klanten, 1 800 verbonden agenten en een 300-tal adviespunten