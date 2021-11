KBC neemt voor een miljard euro de Bulgaarse activiteiten over van Raiffeisenbank. Dat heeft de bank-verzekeraar maandag bekendgemaakt. KBC wordt zo een van de grootste banken in Bulgarije.

De Belgische bank betaalt 1,015 miljard euro cash voor 100 procent van de aandelen van de Bulgaarse activiteiten van Raiffeisenbank. De overname - die nog moet worden goedgekeurd door de toezichthouders - zal al vanaf het eerste jaar voor een groei van de winst per aandeel zorgen.

Bulgarije is een belangrijke markt voor KBC. Het behoort tot een van de zogenaamde kernmarkten van de bank. KBC is er vandaag al sterk aanwezig, onder meer met de United Bulgarian Bank (UBB). Eind juli nam de Belgische bank er nog de levensverzekerings-pensioenfondsactiviteiten over van Nationale Nederlanden.

Door de overname versterkt KBC er zijn positie. Het is de bedoeling Raiffeisenbank en UBB te fuseren. Qua activa wordt KBC zo de nummer drie in Bulgarije, qua leningen de nummer twee.

Verkoper is het Oostenrijkse Raiffeisen Bank International. De Bulgaarse activiteiten die KBC overneemt zijn goed voor 122 bankkantoren, 2.500 werknemers en 635.000 klanten. Raiffeisenbank Bulgaria is de op vijf na grootste bank van het land, en beheert er een kredietportefeuille van 3,3 miljard euro, 4,2 miljard euro aan deposito's en 5,2 miljard euro activa. Op het einde van het eerste halfjaar 2021 was er een nettowinst van 27 miljoen euro.

