KBC koopt voor 1,4 miljard euro schulden terug

Het gaat om een instrument (AT1) met een vaste coupon van 5,625 procent op jaarbasis, dat in 2014 uitgegeven werd om de kapitaalbuffer te versterken. Het is de eerste keer dat KBC een call uitoefent op dat instrument, aldus KBC-woordvoerster Viviane Huybrecht.

'KBC is een van de best gekapitaliseerde en gepositioneerde financiële instellingen in Europa', benadrukt CEO Johan Thijs.

De kernkapitaalratio van KBC volgens de Deense compromismethode bedroeg eind september 2018 16 procent. De door de bevoegde toezichthouders opgelegde minimumkapitaalvereiste bedraagt 10,6 procent.