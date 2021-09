KBC komt als de grote winnaar uit het jaarlijks onderzoek van het consultancybureau Sia Partners naar de beste bankenapps ter wereld. KBC voert samen met Belfius de rangschikking aan. De twee Belgische banken stoten de neobank Revolut van haar troon.

De jaarlijkse analyse van Sia Partners geldt als de grootste en een van de meest betrouwbare studies naar de beste bankenapps ter wereld. Voor de vierde editie testte het adviesbureau de apps van 135 banken verspreid over 17 landen. De apps worden op 85 criteria beoordeeld en krijgen een score voor de functionaliteiten (betalingen, beleggingen, verzekeringen, kredieten, niet-financiële diensten,...), de gebruikservaring (eenvoud, navigatie, design, look and feel), en de scores in de appstores van Apple en Google. De voorbije jaren bezette de neobank Revolut steevast de eerste plaats op de rangschikking. Dit jaar wordt Revolut ingehaald door twee Belgische banken, KBC en Belfius. KBC maakt een mooie sprong voorwaarts. De Vlaamse bank-verzekeraar springt van de vierde naar de eerste plaats. Belfius consolideert zijn tweede plaats van vorig jaar. "Dat zijn twee opmerkelijke vaststellingen", oordeelt Anthony Wolf, partner van Sia Partners in België. "Enerzijds steken KBC en Belfius iedereen de loef af, ze gaan zelfs Revolut voorbij. Dat twee Belgische banken hun sectorgenoten uit Noord-Amerika en West-Europa maar ook de digitale neobanken achter zich laten, is een prestatie van formaat. Anderzijds steekt KBC ook zijn concurrent Belfius voorbij." KBC haalde een score van 17,32 op 20; Belfius kwam uit op 16,93 punten. "KBC heeft meer punten verzameld door zijn ruimer aanbod extrabancaire diensten", legt Wolf uit. "Maar ook de lancering van de digitale assistente Kate leverde extra punten op." Belfius-CEO Marc Raisière kent de verklaring waarom zijn bank KBC moet laten voorgaan: "Wij hebben het voorbije jaar veel energie en middelen in drie strategische projecten gestoken die niet meteen gelieerd zijn aan onze app. Ten eerste Beats, een nieuw gamma rekeningen gekoppeld aan een telecomaanbod. Ten tweede Banx, het digitale platform dat we met Proximus ontwikkelen en dat begin oktober gelanceerd wordt. En ten slotte ons nieuw investeringsplatform Re=Bel." De app van KBC gaat ook meer naar een open ecosysteem, omdat niet-bancaire diensten (zoals Goal Alert, de beelden van voetbalwedstrijden) toegankelijk zijn voor niet-klanten. Bij Belfius moet je klant zijn en dus minstens een rekening openen om de app te kunnen gebruiken. "Dat open ecosysteem van KBC is vooral ingegeven door marketingmotieven", vindt Wolf. "Het is een manier om je app en je aanbod te tonen aan potentieel nieuwe klanten." Op een behoorlijke afstand van KBC en Belfius staan Aion en Argenta. Zij zijn de uitdagers in België. Wolf: "Als nieuwkomer heeft Aion (het vroegere Banca Monte dei Paschi België, nvdr) meteen de derde plaats op de Belgische markt veroverd. De bank profileert zich dan ook als een 100 procent digitale speler. Argenta maakte vorig jaar een grote sprong voorwaarts en blijft vooruitgang boeken." Beobank doet de grootste stap voorwaarts. Vorig jaar kwam de app van de Belgische dochter van Crédit Mutuel nog als een van de slechtste ter wereld uit het onderzoek. Nu is Beobank opgeschoven naar de buik van het peloton. Daar staan ook de grootbank BNP Paribas Fortis en de digitale speler Keytrade Bank. Hoewel de oude app vervangen werd, verliest ING België terrein.Bij de digitale achterblijvers in België zit onder andere de coöperatieve bank Crelan. Maar vooral Deutsche Bank België blijft een zorgenkind. Vorig jaar kwam de bank als allerlaatste, en dus als minst goede app ter wereld, uit de studie van Sia Partners. Dit jaar doet ze amper beter. Ze laat slechts twee andere financiële instellingen achter zich.