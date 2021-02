KBC neemt de Bulgaarse pensioen- en levensverzekeringsactiviteiten over van de Nederlandse NN-groep. Dat heeft de bank-verzekeraar donderdag bekendgemaakt.

KBC's Bulgaarse dochter DZI neemt alle aandelen over van NN Pension Insurance Company EAD in Bulgarije, en alle activa en passiva van NN Insurance Co.Ltd- Sofia Branch, eveneens in Bulgarije.

Het gaat om een deal ter waarde van 77,7 miljoen euro. De overname zal naar verwachting in de loop van 2021 worden afgerond.

KBC is sinds 2007 actief in Bulgarije. Het is één van de kernmarkten van de groep.

Jaarresultaten

Donderdag maakte de bank-verzekeraar ook de jaaresultaten bekend. Daaruit blijkt dat KBC in het voorbije coronajaar een nettowinst heeft geboekt van 1,44 miljard euro, tegenover bijna 2,5 miljard euro een jaar eerder. Door de coronacrisis moest KBC heel wat waardeverminderingen op kredieten boeken: 783 miljoen euro.

KBC stelt een dividend voor van 0,44 euro per aandeel. Als de Europese Centrale Bank de dividendrestricties voor de banken opheft, wil de bank in het vierde kwartaal een extra dividend van 2 euro per aandeel uitkeren.

De Belgische bankgroep gaf ook meer zicht op het dividendbeleid de komende jaren. Vanaf 2021 wil KBC minstens 50 procent van de winst van het boekjaar uitkeren. Daar kan nog iets bijkomen als bepaalde kapitaalposities en buffers worden overschreden.

