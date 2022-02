KBC haalt zijn stroppenpot voor eventuele kredietverliezen door de coronacrisis bijna leeg en deelt zijn winst gretig met zijn aandeelhouders. De bank zet ook de deur open voor de inkoop van eigen aandelen.

Toen de coronacrisis in 2020 uitbrak, was KBC een van de financiële instellingen die het sterkst op de rem gingen staan. De bank waarschuwde voor wanbetalingen en faillissementen, en zette flink wat middelen opzij om de mogelijke gevolgen van de crisis op te vangen. Nu lijkt de bank naar de andere kant van het spectrum opgeschoven.

KBC haalde vorig jaar bijna een half miljard euro uit zijn stroppenpot voor eventuele kredietverliezen als gevolg van de coronacrisis. Begin 2021 zat daar 783 miljoen euro in, eind vorig jaar nog maar 289 miljoen. De doemscenario's komen niet uit, en dus kan de bank provisies terugnemen en dat geld toevoegen aan haar resultaten. Die kleuren mede daardoor extra zonnig. KBC maakte in 2021 een nettowinst van 2,61 miljard euro, tegen 1,44 miljard euro in 2020.

Inflatie-risico is beperkt

Andere banken zoals ING en BNP Paribas, die eerder hun resultaten publiceerden, zijn voorzichtiger. Ze blijven zitten op een groot pakket voorzieningen, en namen in 2021 zelfs nog extra kredietprovisies. KBC daarentegen verwacht in 2022 nog meer aangelegde provisies terug te draaien. In de vooruitzichten voor de komende jaren is nauwelijks sprake van nieuwe risico's, zoals de hoge inflatie, die eventueel gezinnen en bedrijven kan confronteren met afbetalingsproblemen voor hun lening.

"De hoge inflatie had in het vierde kwartaal een negatieve impact op onze kosten", zei CEO Johan Thijs tijdens een persmeeting. "De kosten stegen met 10 procent. Ook in 2022 verwacht ik nog een belangrijke impact van de inflatie op onze personeelskosten. Maar ik zie geen directe gevolgen voor onze kredietportefeuille. We gaan ervan uit dat de hoge inflatie een tijdelijk fenomeen is. We verwachten een daling van de inflatie vanaf het tweede kwartaal van dit jaar. Provisies voor wanbetalingen zijn niet aan de orde."

Bonus voor werknemers

KBC is bijzonder gul voor zijn aandeelhouders. Ze ontvangen over het boekjaar 2021 niet enkel een gewoon dividend van 4 euro, maar ook nog een uitzonderlijk dividend van 4,6 euro per aandeel. Daarmee keert KBC 139 procent van zijn winst uit. Dat betekent dat de volledige winst over 2021 naar de aandeelhouders vloeit, aangevuld met een uitkering van overtollig kapitaal. Alle werknemers van de KBC-groep krijgen een bonus van 1.000 euro.

In zijn nieuwe financiële doelstellingen tot 2025 straalt KBC ambitie uit. De bank wil de komende jaren jaarlijks 4,5 procent meer inkomsten boeken, terwijl de kosten op jaarbasis maar met 1,5 procent zouden stijgen.

De motor van de inkomstengroei blijven de commissie-inkomsten, die vorig jaar met 14 procent toenamen. Vooral in vermogensbeheer doet KBC goede zaken. De activa onder beheer zwollen aan tot 236 miljard euro (+12%), waarvan 2,4 miljard netto instroom van nieuwe middelen was. Maar KBC verwacht in 2022 ook al een toename van de netto rente-inkomsten tot 4,55 miljard euro.

Inkoop eigen aandelen

Ten slotte zet KBC de deur open voor de inkoop van eigen aandelen. De raad van bestuur zal in mei aan de algemene vergadering vragen dergelijke inkoopprogramma's mogelijk te maken voor een periode van vier jaar en voor maximaal 10 procent van de uitstaande aandelen. Sowieso engageert KBC zich om de komende jaren de helft van de winst uit te keren aan zijn aandeelhouders. Daar kan het overtollige kapitaal boven de kernkapitaalbuffer van 15 procent bij komen, maar daarover zal de raad van bestuur elk jaar beslissen.

