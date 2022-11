KBC Mobile breidt zijn pakket extrabancaire diensten uit. De nieuwe tools willen gezinnen helpen om hun energiefactuur onder controle te houden en te besparen op energie.

De prijsvergelijkingssite mijnenergie.be is al enkele maanden beschikbaar op de app van KBC. Zo kunnen klanten het beste tarief bij de beste leverancier zoeken. Klanten voerden al 31.000 simulaties uit, die resulteerden in meer dan 1.000 contractveranderingen. Nu voegt KBC daar een energiebarometer aan toe die het stroomverbruik in ons land weergeeft, alsook een digitaal overzicht van het persoonlijke verbruik, in samenwerking met Fluvius.

Ten slotte lanceert KBC Mobile enkele features die de renovatie van een woning moeten vereenvoudigen. Via Setle krijgt de klant advies en een prijsberekening voor een verbouwing of een renovatie. Vanaf volgend jaar wil KBC ook aannemers aanzoeken om de renovatie uit te voeren. Momenteel wordt dat uitgetest in een pilootproject bij 250 medewerkers van KBC.

Met de nieuwe app-features wil KBC klanten binnen het eigen ecosysteem houden, waar ze terechtkunnen voor de financiering van renovaties en energievriendelijke woningkredieten.

