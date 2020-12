Kazidomi, een webshop voor gezonde voeding, profiteerde mee van de hausse in de e-commerce door de coronacrisis. Het Brusselse techbedrijf haalde zopas 6 miljoen euro vers kapitaal op, onder meer bij Invest For Jobs en FJ Labs.

Vanaf de eerste lockdown eerder dit jaar liet de e-commerce voor gezonde producten een enorme stijging optekenen. "We verdubbelden, verdrievoudigden zelf, afhankelijk van de dag", zei Alain Etienne in maart. Hij richtte Kazidomi samen met Emna Everard op. Na het einde van de eerste lockdown werd het wat rustiger, maar de verkoopcijfers van de webwinkel bleven niettemin hoog.

"Sinds begin dit jaar zijn wij twee keer zo groot geworden", zegt Alain Etienne. "We zijn het gewend om snel te groeien. Het is moeilijk om te zeggen wat het effect van de covidcrisis precies is." In twee jaar tijd ging Kazidomi van vijftien naar dertig werknemers. De omzet van het bedrijf, dat een abonnementsformule aanbiedt aan zijn klanten, is niet bekend, maar er is sprake van een sterke stijging.

Sterk in de schoenen

De oprichters stonden sterk in hun schoenen om de kapitaalmarkt op te trekken op zoek naar nieuwe fondsen. Net als veel jonge snelgroeiende techbedrijven, besliste Kazidomi een beroep te doen op extern kapitaal om te kunnen blijven groeien. In maart van dit jaar haalde de scale-up al iets meer dan een miljoen euro op, nadat de eerste ervaringen met investeerders van de prille ondernemers negatief waren uitgedraaid. Het scheelde geen haar of Emna Everard had toen al de handdoek in de ring gegooid.

De nieuwe kapitaalronde, de tweede dit jaar, bedraagt 6 miljoen euro. Kazidomi verwelkomt Invest For Jobs als aandeelhouder. Dat is een Belgisch investeringsfonds dat zich richt op investeringen met een positieve impact op de werkgelegenheid. Ook FJ Labs stapt in het kapitaal. Dat investeringsfonds heeft zijn hoofdzetel in New York en is gespecialiseerd in digitale platformen.

Bij de bestaande aandeelhouders vinden we businessangels als François Blondel (KitoZyme), Olivier Coune, Eric Everard (Easyfairs) en Dominique Baudoux. Die laatste is de oprichter van het merk Pranarôm, gespecialiseerd in essentiële oliën. De twee oprichters, Emna Everard en Alain Etienne, hebben na deze nieuwe ronde niet langer de meerderheid in hun bedrijf. Volgens onze informatie zou het bedrijf nu 10 miljoen euro waard zijn, al wil het oprichtersduo dat cijfer niet bevestigen.

Eigen gamma

Met de nieuwe kapitaalinjectie wil het Brusselse techbedrijf zijn eigen gamma producten ontwikkelen, dat bijzonder succesvol blijkt te zijn. Tegelijk wil het ook naar nieuwe markten trekken. De webshop is nu actief in België en Frankrijk, en breidt op dit moment uit naar Nederland en Duitsland.

