Katoen Natie investeert 80 miljoen euro in Nederland

Het Belgische logistiekbedrijf Katoen Natie gaat de komende jaren 80 miljoen euro investeren op verschillende plaatsen in Nederlands Limburg. Dat meldt het bedrijf maandag.

Katoen Natie zegt in te spelen op de noden van de groeiende chemische industrie in de regio. De belangrijkste investering wordt een terminal op de Chemelot-site, waar Katoen Natie een perceel van 12 hectare heeft gekocht om 54.500 vierkante meter magazijnruimte en 207 silo's te bouwen.

Daarnaast breidt Katoen Natie zijn logistieke terminal in Nuth uit met 10.000 vierkante meter magazijnruimte en 60 silo's. Ook kocht het bedrijf een stuk grond aan de Mitsubishi Avenue in Born, waar een magazijn van 35.000 vierkante meter komt. Katoen Natie investeert ook in 115 nieuwe trekkers, 45 nieuwe droge bulkwagens en 10 vloeistoftanks.

De Katoen Natie-platformen in Limburg liggen op enkele kilometers van de Belgische en Duitse grens. Via de nabijgelegen containerterminals kunnen containers vanuit Antwerpen en Rotterdam worden aangevoerd en vervolgens verder landinwaarts worden verdeeld. Katoen Natie ziet Nederlands Limburg als een ideaal bruggenhoofd om het Ruhrgebied en Oost-Europa te beleveren.