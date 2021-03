Katoen Natie heeft een akkoord bereikt met de Uruguyaanse regering over de uitbouw van de containerterminal in de haven van Montevideo. Dat meldt het bedrijf dinsdag. De investering van 455 miljoen dollar is een van de grootste in jaren voor het bedrijf en de grootste in de geschiedenis van de haven van Montevideo.

Het project van Katoen Natie in de bestaande terminal omvat de aanleg van een tweede kaaimuur van 700 meter en een bijkomend terrein van 22 hectare, gewonnen op het water. Aan de twee kaaimuren zal het bedrijf vier containerschepen tegelijk kunnen behandelen, de terminal zal de capaciteit hebben om meer dan 2,5 miljoen TEU per jaar te laden en te lossen.

'Onze terminal in Montevideo was al de efficiëntste en meest productieve containerterminal in Zuid-Amerika. Met deze investering zetten we de terminal definitief op de kaart als een onmisbare schakel in het netwerk van de grote containerhubs op het continent', zegt Gerolf Annemans, CEO Port Operations bij Katoen Natie.

Katoen Natie en Uruguay kwamen eveneens overeen om de bestaande concessietermijn te verlengen met vijftig jaar. Dankzij de nieuwe overeenkomst realiseert Katoen Natie - voor de tweede keer - de grootste investering in de geschiedenis van de haven van Montevideo.

Katoen Natie is actief in Uruguay sinds 1996. In de afgelopen jaren lag het bedrijf op bepaalde momenten overhoop met de havenautoriteiten in het land, omdat de concessievoorwaarden zouden geschonden worden. Met de nieuwe concessieovereenkomst lijken die problemen nu dus van de baan.

'Deze enorme investering bevestigt ons vertrouwen in Uruguay als investeringsland en one-of-the-places-to-be, evenals in de haven van Montevideo als excellente logistieke hub', zegt Karl Huts, bestuurder bij de Katoen Natie Groep.

