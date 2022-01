De winkelketen Fietsen Wildiers biedt klanten voortaan de mogelijkheid hun auto in te ruilen voor een nieuwe elektrische fiets, een primeur voor ons land.

Particulieren kunnen hun wagen laten schatten in een van de negen filialen van de snelgroeiende winkelketen. Fietsen Wildiers zegt dezelfde overnameprijs te bieden als een autogarage. Na de taxatie van de wagen bezorgt Wildiers de waarde ervan terug aan de klant, waarna een offerte opgemaakt wordt voor het gewenste fietsmodel. Klanten kunnen hun wagen blijven gebruiken tot de nieuwe fiets wordt geleverd. Twee testcases zijn intussen succesvol afgerond.

"We merken al een tijdje dat de auto plaats moet maken voor de fiets. De coronacrisis en de hoge brandstofprijzen hebben dat proces in een stroomversnelling gebracht. Hoewel we al langer met het idee speelden, was dit duidelijk het ideale moment om te lanceren", zegt Wildiers' CEO Kris Voet, die vroeger in de autosector actief was. Het inruilaanbod is permanent, ook na het virtuele autosalon.

Lees verder onder de video (reportage Kanaal Z)

"We zien dat tweeverdieners, die vaak ook over twee wagens beschikken, almaar meer geneigd zijn één wagen te vervangen door een e-bike", zegt Wildiers' marketingmanager Jan Van Rooy. "De toename van thuis- en hybride werk is een grote katalysator in dat beslissingsproces. Bovendien denken steeds meer mensen na over hoe ze duurzamer door het leven kunnen gaan."

De auto's die Wildiers overneemt, worden op hun beurt overgenomen door een selecte groep van handelaars in tweedehandsauto's waarmee het management van Wildiers een lange vertrouwensrelatie heeft. "Veel mensen die hun auto willen verkopen, zijn bang om dat zelf via internet of een opkoper te doen. Bij ons komen ze terecht bij een lokaal verankerd bedrijf dat ze kennen", besluit Van Rooy.

