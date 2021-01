Sinds maart werken alle 850 medewerkers van de Brusselse hoofdzetel van AXA Bank thuis. Omdat blijkt dat dit goed werkt, bereidt de bank zich voor om haar medewerkers in de toekomst te laten kiezen of ze naar kantoor komen of telewerken.

Bij AXA Bank is telewerken al jaren ingeburgerd. Sinds 2015 kunnen alle medewerkers in België, zowel bij de bank als bij verzekeraar AXA Belgium, tot twee dagen per week van thuis uit werken. 'Dat is prima zo, maar we willen als werkgever structureel evolueren, ook na corona', zegt CEO Peter Devlies. 'Volledige flexibiliteit over de plek van waar je werkt, is daar één element van. De verdere evolutie van het kantoorgebouw van een werkplek naar een ontmoetingsplek is een ander belangrijk element: minder vaste werkstations en meer ruimte voor meetings, brainstorms en sociale events.'

Met de nieuwe manier van werken is het echter niet de bedoeling dat medewerkers zich thuis volledig 'opsluiten', zegt Devlies. 'De vrije keuze van werkplek moet net bijdragen aan de efficiëntie van de organisatie en de goede samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat dit de motivatie en het engagement van onze medewerkers nog zal versterken.'

De bank praat nu met de vakbonden over de concrete invulling van het nieuwe beleid.

De Franse moedergroep, bankverzekeraar AXA, zal ook wereldwijd 'smart working' uitrollen. Concreet betekent dat voor 121.000 medewerkers in 57 landen twee dagen telewerk de standaard zal zijn tegen 2023.

