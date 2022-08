De kans dat de bekende Antwerpse beursvennootschap Merit Capital alsnog kapseist, is een heel stuk groter geworden: Fuchs & Associés, de Luxemburgse kandidaat-overnemer, heeft ondanks een bindend bod op Merit afgehaakt als mogelijke koper. Dat melden verscheidene bronnen en Fuchs bevestigt de informatie, net als voorlopig bewindvoerder Kjell Swartelé, melden De Tijd en L'Echo dinsdag.

De financiële groep gold zowat als de laatste kans voor Merit Capital om te ontsnappen aan een faillissement en alsnog een doorstart te maken, nadat de Nationale Bank de vergunning van het beurshuis in het voorjaar had ingetrokken. Daar ging een jarenlange en moeizame zoektocht naar een koper aan vooraf.

Fuchs roept onder meer de markt- en economische omstandigheden van de afgelopen weken in als reden voor zijn beslissing. Maar op de achtergrond spelen eigen problemen met de CSSF, de Luxemburgse financieeltoezichthouder en de tegenhanger van de Nationale Bank.

Het is onduidelijk hoe het verder moet. Voorlopig lijkt niemand te bewegen in het dossier.

